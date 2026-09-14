Chubut sigue apostando a la energía eólica: desembarcaron nuevas palas para el parque Kosten al Puerto de Comodoro



El buque Cóndor Valparaíso realizó esta semana la descarga de palas eólicas en el muelle de Ultramar “Antonio Morán”. La carga total comprende un peso total de 48.709 kilos mediante una operación vinculada al proyecto renovable Parque Eólico Kosten, situado en Pampa del Castillo.

El Puerto de Comodoro Rivadavia recibió durante la semana una nueva carga vinculada con la industria de las energías renovables, consolidándose como un polo logístico clave para la industria. El buque Cóndor Valparaíso, con bandera de Chipre, ingresó a la terminal local transportando tres palas eólicas que fueron desembarcadas durante su estadía en el Muelle de Ultramar.

Puerto Comodoro, Chubut. Foto gentileza.

El barco (IMO 9473224) cuenta con una eslora de 144,85 metros; 23,09 metros de manga y 13,35 metros de puntal. La carga declarada para desembarcar consistió en palas eólicas por un peso total de 48.700 kilogramos, el equivalente a 194.500 metros cúbicos.

El Cóndor Valparaíso ingresó a Comodoro Rivadavia, su destino operacional, proveniente de Zárate, Provincia de Buenos Aires. Y tras completadas las tareas, partió al puerto de Valparaíso, Chile.

Para las maniobras de descarga se utilizó el Muelle de Ultramar mediante una operatoria a cargo de empresas especiales y personal de la estiba. Las tres palas fueron depositadas sobre camiones extensibles mediante despacho a plaza.

Tras el enganche y desenganche de las palas de fibra de vidrio se procedió al proceso de lavado de las estructuras para su posterior traslado por Ruta 3 con un trayecto estimado de 40 kilómetros.

La llegada de este equipamiento vuelve a posicionar al puerto comodorense dentro de la logística asociada al desarrollo de energías renovables, teniendo en cuenta las dimensiones especiales de los componentes utilizados por los parques eólicos y las necesidades particulares que presentan para su descarga y posterior transporte terrestre.

El destino de la carga del Cóndor Valparaíso es el Parque Eólico Kosten, a cargo de la empresa Grenergy Renovables, la multinacional española, fundada en 2007, que desarrolla, construye y opera proyectos de energía renovable. En América Latina mantiene operaciones en Chile, Perú, México y Colombia, mientras continúa avanzando en plataformas que combinan generación solar y almacenamiento energético.

La descarga concretada en Comodoro Rivadavia constituye un nuevo movimiento de componentes eólicos de grandes dimensiones a través del puerto local.