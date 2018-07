Vaca Muerta es líder en cantidad de equipos

Hablar de Vaca Muerta se ha convertido en los últimos años en una suerte de cita obligada a la hora de debatir sobre industria petrolera, hidrocarburos o energía en sí, y no es para menos. No sólo los volúmenes de producción, en especial de gas natural, dan cuenta de la incidencia de la formación no convencional, sino que también al analizar la distribución de los equipos de perforación, Vaca Muerta y la Cuenca Neuquina representan más de la mitad de los taladros que actualmente están en funcionamiento en el país.

La evolución de los rigs en actividad en todas las cuencas en producción de Argentina refleja el pulso del precio de los hidrocarburos a nivel mundial, mostrando marcadas caídas a la par de las depreciaciones del barril o incrementos como el que se experimenta desde mediados del año pasado.

En mayo, a lo largo y ancho de las cinco cuencas del país eran 67 los equipos de perforación que estaban en actividad, de los cuales nada menos que el 56% se ubicó en la Cuenca Neuquina, es decir 38 de los 67 equipos.

Pero además, según los registros del ministerio de Energía de la provincia de Neuquén a los que accedió “Río Negro Energía” de esos 38 equipos de perforación en actividad 31 taladraban con destino a recursos no convencionales, representando así que el 46% de los equipos apuntaban hacia Vaca Muerta.

Mientras a nivel nacional la cantidad de rigs reflejó en mayo el sentir del sector por la aplicación del “barril pisado” que había impuesto el entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, con una caída de casi el 3% con respecto al mes anterior, en la Cuenca Neuquina ese mes marcó el mayor número de rigs en actividad de los últimos dos años.

En junio de 2016 la cuenca tenía 31 equipos de perforación en actividad pero los precios internacionales se hicieron sentir. Para octubre la zona había perdido un rig y bajado a 30. A nivel nacional eran entonces 63 y 69 los taladros, respectivamente.

En febrero del año pasado se dio uno de los peores períodos con 23 equipos en Neuquén y apenas 54 en el país. Para junio de 2017 la recuperación marcó que hubo 31 equipos en la zona y 60 en las cuencas de toda la Argentina. En tanto que en abril ya eran 34 y 69, respectivamente.

En apenas un mes la Cuenca Neuquina incrementó un 11,7% la cantidad de rigs activos, y llevó al gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, a anunciar en tono exultante que “para el primer trimestre del 2019 esperamos sumar 18 equipos más”.

Según el mandatario de la provincia que oficia como epicentro de Vaca Muerta, en 2019 la cuenca podría llegar a los 54 equipos, la misma cantidad que todo el país tuvo hace apenas un año y medio.

Las expectativas de Gutiérrez no parecen exageradas dado que mientras YPF posee actualmente 20 equipos de perforación en la cuenca –de los 30 que registra en todo el país– su Vicepresidente de Upstream, Pablo Bizzotto, anunció que entre lo que queda del 2018 y el año entrante sumarán de 9 a 11 equipos.

Y precisó que los mismos se destinarán a los bloques La Amarga Chica (3), Loma Campana (entre 4 y 5) y Bandurrias Sur (de 2 a 3) que se preparan para pasar a las fases de desarrollo masivo.

El principal bloque productor de shale gas fuera de Estados Unidos, Fortín de Piedra de Tecpetrol, posee seis equipos de perforación en funcionamiento y apunta a incrementarlos a la par de sus proyecciones de producción. La petrolera de Paolo Rocca cuenta con otros dos rigs en actividad en Punta Senillosa y El tordillo.

El destino de los equipos en actividad se ve reflejado también en los pozos que fueron perforados en la cuenca. De acuerdo a los registros de la dirección provincial de Exploración, Explotación y Transporte de Hidrocarburos de Neuquén en el primer cuatrimestre del año se perforaron 98 pozos, de los cuales apenas 8 tuvieron como destino recursos convencionales, mientras que los restantes 91 buscaron tanto shale como tight.

Mientras que desde las operadoras se espera que los niveles de actividad en la cuenca y en especial en Vaca Muerta sean crecientes, no se espera alcanzar volúmenes de equipos como los registrados en 2014 cuando, por ejemplo, YPF llegó a tener 19 equipos en actividad en un sólo bloque (Loma Campana).

Es que en este caso las estadísticas resultan engañosas pues no tienen en cuenta dos factores que han sido determinantes para el despegue de la actividad: la curva de aprendizaje lograda y la adenda laboral. Las operadoras consultadas coinciden en señalar que gracias a estos factores con menos equipos en actividad hoy se alcanzan mejores resultados.