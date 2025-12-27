Las Guachas celebra la edición de dos poetas que desafían los límites de su propio catálogo

Editar en tiempos difíciles, no importa cuándo lo digamos. Siempre fue así para un grupo de mujeres lectoras, autores y editoras (re)unidas en Las Guachas, el sello creado y establecido en San Martín de los Andes para darle voz y libro a mujeres y disidencias.



Y en este, su sexto año de feliz existencia, las guachas lo celebraron con la edición extraordinaria de dos textos “conmovedores”, tal como los definió Tamara Padrón Abreu, una de las creadoras del sello: Veteranos, de la poeta chilena Rosabetty Muñoz y que permanecía inédito hasta ahora; y Wiño Zuam (volver a contar), de Bernardo Colipan Filgueira, también poeta chileno.



“2025 no ha sido un año fácil”, confirma Padrón Abreu. “Estuvo macado por el desafío que significa sostener una comunidad lectora como la que venimos construyendo a lo largo de estos seis años, ofreciendo propuestas diversas que valgan la pena, con distintos registros, tonos y temáticas. Libros que sentimos que valen la pena editar y que son libros que queremos que existan en el mundo como lectoras”. Por eso fue que editaron estos flamantes volúmenes.

“A través de la poesía se pueden decir cosas que a veces son muy difíciles de construir y poder comunicar desde el lenguaje coloquial. Esto es algo increíble que logra Rosabetty”. Tamara Padrón Abreu, poeta y editora de Las Guachas



“¿Qué decir de ella?”, se pregunta en voz alta Tamara al pensar en Rosabetty Muñoz. “Que es premio iberoamericano, premio latinoamericano, que ha ganado muchos de los más importantes premios en Chile. Es una poeta chilota, escribe desde esa isla del sur de Chile que conocimos hace ya varios años de la mano de otra escritora de esta casa, Natalia Belenguer, reciente ganadora del concurso de letras del Fondo nacional de las Artes”.



Hace unos cuantos años, recuerda Padrón, Rosabetty Muñoz fue invitada por Belenguer a San Martín de los Andes para lecturas y talleres y empezamos a forjar una amistad y profunda admiración por su obra porque es una de las grandes voces de nuestro continente”.



En ese marco de intercambio y aprendizaje, las guachas le preguntaron a Rosabetty si les cedería alguno de sus libros para editar aquí y la poeta chilota no solo les dijo que sí, sino que las sorprendió cediéndoles un libro aún inédito que cuando lo leyeron quedaron profundamente conmovidas. Ese libro era Veteranos.



“Nos conmovió mucho porque es un libro que gira en torno a la imposibilidad de habitar la vejez, La vejez como un país imposible. Es un libro en torno a los cuerpos que son descartados por una sociedad, por un proyecto de consumo y a veces por un proyecto de gobierno”, apunta la editora.



“Nos parece una voz imprescindible que pone en evidencia que a través de la poesía se pueden decir cosas que veces son muy difíciles de construir y poder asir desde el lenguaje coloquial. Esto es algo increíble que logra Rosabetty Muñoz”, reflexiona la autora de Tilda.



“¿Cómo llegamos a publicar Wiño Zuam en una editorial que publica como parte de sus principios mujeres y disidencias?, vuelve preguntar(se) Tamara. “Porque admiramos mucho a Bernardo y creemos que es uno de los grandes poetas no solo mapuche, sino de Chile, así, a secas. O como él dice: del país que accidentalmente se llama Chile, trayendo esta idea que su lugar de territorialización es Hul Mapu”.

Pero aquí las guachas no estuvieron solas, ya que Wiño Zuam es una coedición con el sello La

Adivinación. “Al frente está Dante Sepúlveda que es una pieza fundamental para que este libro salga adelante”, destaca Tamara.



Se tata de una coedición extraordinaria para Ediciones Las Guachas porque , explica, “está fuera de colecciones, tiene otro tamaño, otro formato y no está en ninguna de nuestras cuatro colecciones. Sin embargo, necesitábamos que ese libro existiera porque creemos mucho en los libros que hacemos y ese libro es completamente bello y rupturista”.

La edición de esta obra de Colipan Filgueira es «una excepción, no vayan a creer», aclara entre risas Tamara. «Hasta que haya otra excepción y tengamos estos libros que son parte del catálogo, pero están por fuera de colecciones pasará mucho tiempo. Nosotras vamos a seguir editando desde esta idea de dar lugar, espacio, poder y posibilidades a las voces de mujeres y disidencias. Pero entendemos que Bernardo es una insurgencia poética y por eso nos arriesgamos en esta excepción».