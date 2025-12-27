River lideró un ranking mundial por tercer año consecutivo: ¿De qué se trata?

En el medio de los rumores y confirmaciones del mercado de pases, llegó una noticia que festejó River. El Millonario fue el club más convocante del mundo de 2025. El club de Núñez se mantiene arriba de este ranking global por tercer año consecutivo.

Según un informe del sitio especializado Transfermarkt. River mantuvo un promedio de 85.018 espectadores por partido en el Antonio Vespucio Liberti, más conocido como «El Monumental». A lo largo de todo el año, se hicieron presentes 1.360.288 personas en el estadio riverplatense.

El Millonario terminó por encima de dos alemanes: Borussia Dortmund (81.365) y Bayern Munich (75.000) completaron el podio. También dejó atrás a Real Madrid, Manchester United, Milan e Inter. El siguiente equipo sudamericano en la lista es Flamengo, que se ubica 10° con un promedio de 62.548 espectadores.

El club de Núñez alcanzó este hito histórico luego de la finalización de las obras de ampliación, que permitieron aumentar la capacidad del estadio a 85.018 espectadores, convirtiéndolo en el recinto deportivo con mayor aforo de Sudamérica, por encima del Maracana.

Desde el club, compartieron un comunicado donde destacaron que «este reconocimiento refleja la pasión y el acompañamiento permanente de los hinchas, que agotaron todas las ubicaciones disponibles a lo largo de la temporada y demostraron una fidelidad incondicional«.

El Millonario cierra un flojo 2025 en materia de resultados deportivos, pero nuevamente se encuentra liderando este prestigioso ranking, donde demuestra el acompañamiento de su hinchada, a pesar de la mala racha futbolística.

Racing, el mejor club argentino de 2025

Como cada fin de año, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) reveló el ranking de los mejores clubes del futbol sudamericano, que está elaborado con criterios matemáticos que ponderan torneos y resultados a lo largo de todo el 2025. En el top 10, hay tres argentinos: Racing (5°), River (9°) y Lanús (10°).

La lista la lidera Flamengo, campeón de la Copa Libertadores en 2025. Luego le siguen Palmeiras, Fluminense y Botafogo, demostrando la supremacía brasileña en CONMEBOL.