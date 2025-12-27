Cómo funciona "Comunicación 107 - SIEN", la app inclusiva para solicitar ayuda médica en Neuquén

La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, junto al Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), lanzó oficialmente la aplicación “Comunicación 107 – SIEN”. Una iniciativa que fue diseñada para «personas sordas, con discapacidad auditiva o no hablantes».

La aplicación es pionera en la provincia de Neuquén y según lo informado por el Gobierno, fue desarrollado por el Observatorio Provincial de Gestión de Riesgos con «criterios de accesibilidad, inclusión y eficiencia operativa, adaptada a las condiciones reales de conectividad del territorio».

Cómo funciona «Comunicación 107 – SIEN»

La aplicación móvil permite solicitar ayuda, ambulancia o asistencia médica, «de forma directa, rápida y segura».

La misma facilita la comunicación directa con el 107, sin que hayan intermediarios y puede usarse para pedir ayuda para otra persona que lo necesite.

La app se debe descargar en dispositivos Android (versión 5.0 o superior) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.biamobile.conexion107 y una vez instalada se puede observar su funcionamiento.

La misma cuenta con una primera pestaña donde se debe aclarar la emergencia:

Atención urgente con riesgo de vida

Soy yo quien necesita ayuda

Alguien más necesita ayuda

Luego debe seleccionarse el tipo de emergencia:

Incendios

Delitos

Salud

Una vez seleccionado permitirá ver el «despacho» confirmado o no, esto informa si la ambulancia ya está en camino. Finalmente se muestra la pestaña de «Confirmación de Información» donde se podrá revisar si se marcó bien la ubicación y los datos que aportó cuando se indicó el tipo de emergencia.

Desde el Gobierno indicaron que el sistema transmite la ubicación geográfica en tiempo real y los datos necesarios al 107 para optimizar los tiempos de respuesta y coordinación.