Quién era la mujer que encontraron muerta adentro de una camioneta en Neuquén: lo que reveló la autopsia

La camioneta permanecía estacionada en el lugar desde varios días antes del hallazgo.

Una mujer fue encontrada sin vida dentro de una camioneta en el barrio Cumelen de Neuquén, este viernes por la mañana. El hallazgo sorprendió a los vecinos, quienes habían visto el vehículo «hace días» estacionado sobre la calle Soria, entre Pringles y Peñaloza. Allí se desplegó un amplio operativo policial. Por protocolo, el hecho se investiga como presunto femicidio.

El hallazgo que sacudió al barrio Cumelen de Neuquén

El Ministerio Público Fiscal confirmó que la mujer fue identificada como Teresa del Carmen Mansilla Galindo, de 41 años. El caso quedó a cargo del fiscal Andrés Azar, quien ordenó una serie de pericias para esclarecer el hecho.

Un hombre de 31 años está demorado. Dijo ser su pareja y fue quien descubrió el cuerpo dentro de la camioneta. El vehículo estaba cerrado y la Policía tuvo que romper la ventanilla del acompañante para retirar el cuerpo. Como parte del proceso, el hombre quedó demorado. Desde el MPF indicaron que «quedará en libertad en las próximas horas«.

De acuerdo al informe preliminar de autopsia recibido por el fiscal, la mujer no presentaba lesiones que permitan presumir que fue agredida, aunque igualmente se solicitaron exámenes complementarios para determinar la causa del deceso.

El fiscal Andrés Azar solicitó estudios complementarios para precisar la causa de la muerte. Foto: Florencia Salto.

Además, desde el MPF se indicó que la data de muerte sería superior a las 48 horas, en base a la información inicial, mientras continúa el análisis de distintos elementos recolectados en el lugar.

Avanza la investigación por la mujer encontrada muerta en una camioneta en Neuquén

En paralelo, se detalló que se pidieron estudios toxicológicos y otros exámenes específicos, con el objetivo de precisar las circunstancias del fallecimiento. Además, fuentes oficiales indicaron a este medio que dentro del vehículo se encontró cocaína.

Según reconstruyó Diario RIO NEGRO, el hallazgo del cuerpo se produjo luego de que una vecina alertara sobre un presunto robo. La denunciante manifestó que había un hombre (su pareja) forzando la puerta de la camioneta, una Renault Kangoo color gris, minutos después de las 7.

Al sector acudió la Policía y allí los efectivos vieron a la mujer en el interior ya sin signos vitales. El demorado manifestó que se habría acercado al lugar debido a que habían tenido una discusión el 24 de diciembre y desde entonces no se hablaban.

Los vecinos señalaron que la camioneta estaba estacionada en el lugar, por lo menos, desde el miércoles 17 de este mes.