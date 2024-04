En el país que más produce petróleo, empresas dudan sobre las campañas de perforación

Las nuevas definiciones en la política de cara a las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos genera incertidumbre en empresarios respecto a las nuevas campañas de perforación. Los precios del petróleo en Estados Unidos son lo suficientemente altos como para hacer rentable la perforación de nuevos pozos, pero algunos empresarios prefieren ser más cautos.

«Hasta que se decida la próxima administración, estamos en un estado de cambio cuando se trata de tomar ciertas decisiones comerciales«, dijo un ejecutivo petrolero no identificado en la encuesta trimestral sobre energía de la Reserva Federal de Dallas publicada el miércoles.

«La decisión de invertir la inmensa cantidad de capital necesaria para proporcionar estos recursos vitales no se puede tomar si no se cambia el nivel actual de incertidumbre«, expuso otro. Otro dijo que “la volatilidad y el riesgo geopolítico son más preocupantes que hace un año. La incertidumbre política interna ha aumentado. No hay confianza en que ninguna de las partes lidere”.

Los perforadores de la cuenca Pérmica, la roca con más actividad de América del Norte, dijeron en la encuesta que podrían perforar nuevos pozos de manera rentable con un precio del crudo de 65 dólares el barril, muy por debajo del precio real de 83 dólares durante el período en el que se juntaron las opiniones para la encuesta.

Sin embargo, el problema es la preocupación de que la administración de Joe Biden pueda imponer cambios regulatorios con alto costo, que reduciría la rentabilidad futura, dijeron los encuestados. Los ejecutivos petroleros son ligeramente más optimistas con respecto al crudo que durante los últimos tres meses de 2023, y pronostican que los precios terminarán el año en el rango de 80 a 85 dólares.

«Existe una especie de esperanza que brota eternamente en una especie de precios altos en el futuro aquí. Pero dado el contexto que estamos viendo incluso este año, se sienten algo alentados a esperar que los precios se mantengan altos a largo plazo», expresó el analista de energía de Kpler, Matt Smith.

La encuesta se realizó del 13 al 21 de marzo e involucró a 144 empresas que forman parte de diversos sectores de la industria del petróleo y el gas natural. La región de la Reserva Federal de Dallas cubre Texas, el norte de Luisiana y el sur de Nuevo México.