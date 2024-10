En enero inicia la obra del oleoducto de YPF a la costa rionegrina

El CEO de YPF, Horacio Marín, no anduvo con anuncios chicos en la apertura de la Argentina Oil&Gas (AOG) Patagonia 2024, ya que anunció no solo que a mediados de noviembre se elevará el proyecto del oleoducto y puerto petrolero a Río Negro para tener los beneficios del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), sino que redobló la apuesta y detalló que en enero iniciará la obra del segundo tramo hasta Punta Colorada y que tendrá más caudal que el previsto.

Marín explicó que ya son seis las empresas que se sumaron como socias al mega proyecto, que técnicamente se llama Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), y detalló que «estamos con compromisos de 400.000 barriles de petróleo por día», lo cual supera el plan original de 350.000.

«Estamos dejando una opción de capacidad para las compañías que sean adjudicadas de la venta de los activos de ExxonMobil», indicó y detalló que «el 14 de noviembre vamos a aprobar en el directorio de YPF el proyecto y vamos a aplicar al RIGI y rápidamente va a ser aprobado. Son 2500 millones de dólares», marcó Marín. Y sumó a la hoja de ruta que el «15 de noviembre vamos a publicar la adjudicación de las tuberías. En enero ya estamos empezando a hacer el zanjado y en febrero llegan los primeros caños y ser largó la obra».

Marín contó que «para julio del 2026 vamos a tener 180.000 barriles de capacidad para exportar directo y 360.000 para diciembre». Tras lo que sumó que «todos tenemos la misma tarifa, YPF no está teniendo una posición dominante donde no le está cobrando nada a los socios».

Marín advirtió además que con este proyecto «les pido a todos porque van a tener que pasar un camión por cada kilómetro de arena. Vamos a hacer un proyecto que se va a llamar Vaca Muerta Arena para analizar técnicamente cómo vamos a usar la arena».

Es que explicó que «si la vamos a usar arena de Entre Ríos la industria tiene que tener una solución de infraestructura porque no es sustentable. No puede haber un camión por tres kilómetros en la ruta. Pongamos técnicos a analizar si es Entre Ríos, cercanía o la mezcla algo tenemos que hacer, porque no va a poder funcionar».

GNL: Petronas definirá en diciembre si participa o se va

El día clave para definir si la petrolera nacional de Malasia, Petronas, forma parte del proyecto Argentina LNG o si se baja de antemano del barco del gran proyecto exportador de gas natural licuado (GNL), se extendió y ahora será en diciembre.

Según constató Energía On, la fecha clave se debe al Financial Engeniering Desing (FED) que en resumen es el momento en el que las empresas al frente del proyecto deben desembolsar millones de dólares para financiar el proyecto de ingeniería fina, que en este caso es el montaje de dos buques factorías y sus conexiones.

Se estima que el FED tendrá un costo de unos 180 millones de dólares que, si Petronas quiere continuar, deberá abonar a medias con YPF.

El plazo de este FED estaba previsto inicialmente para noviembre, pero según se supo, se solicitó una extensión de entre 20 y 25 días para afinar precisamente aspectos de la ingeniería del proyecto exportador. Siendo ahora la nueva fecha límite, en diciembre.

YPF abrirá una oficina en Londres

Como parte de la estrategia de venta del GNL del proyecto, YPF avanza no solo en visitas a un extenso número de potenciales compañías compradoras, sino que ya definió que en febrero buscará abrir una oficina de la petrolera de bandera en Londres.

Esas oficinas estarán centradas en cerrar la letra final de los acuerdos de venta del GNL y, según se supo, no solo contarán con personal que actualmente forma parte de las filas de YPF sino que también se reclutará un grupo de expertos con más de 20 años de experiencia en la comercialización del gas licuado.

El objetivo de las autoridades de YPF es que la decisión final de inversión (FID) se tome en 2025, con lo cual estos contratos firmados de venta son la clave, dado que son la herramienta necesaria para conseguir el financiamiento para realizar todo el proyecto.

De momento, están avanzadas las negociaciones con empresas interesadas en comprar el GNL de países como Alemania, Italia, Inglaterra, Turquía, dos compañías super majors (colosas internacionales) y en enero se buscará sellar el acuerdo con la India.

Si bien en el país se conocen cuatro proyectos para licuar el gas de Vaca Muerta, como el de Pan American Energy (PAE) con Golar LNG, el propio del Grupo Techint y el de TGS, las gestiones de YPF son las únicas que tienen este grado de avance en la colocación futura del GNL argentino.