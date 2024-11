En la era de Vaca Muerta, el convencional requiere acomodar las reglas de juego

No hay dudas que el reflector apunta hoy a Vaca Muerta. Sin embargo, ese lugar lo ocupó durante muchos años la producción convencional, que hoy está en declino y requiere de acciones políticas para recuperar el atractivo que tuvo. El director comercial de Oilstone, Mauricio Russo repasó los desafíos de mantener la producción y las claves para lograrlo.

Con poco más de 13 años de trayectoria, la firma es una de las principales operadoras de yacimientos convencionales. En la actualidad, es titular de 15 bloques de la Cuenca Neuquina.

En 2024, el objetivo fue «tratar de mantener la curva de producción de todos los campos. El convencional declina fuertemente, así que cuando ya lo revertís y mantenés la curva, ya ganás producción«, marcó el referente en diálogo con Energía On.

En lo que va del año, la empresa extrajo un promedio de unos 2.207 barriles de petróleo por día, y 800.000 metros cúbicos día de gas. «Equivale en promedio a unos 9.500 barriles equivalentes«, indicó el referente.

El desafío para sostener esta producción estuvo de la mano del OPEX, que comprende los gastos operativos para la actividad. «Tuvimos una inflación del 70% en dólares, que impacta directamente en la rentabilidad del negocio desde el punto de vista de los ingresos. Esto hace que, para el año que viene, tengamos que rever toda la estructura de OPEX para poder ser competitivos otra vez», comentó.

El otro impacto en la rentabilidad es el precio del gas. Oilstone no está entre las beneficiarias del Plan Gas.Ar, cuyo precio fue de US$ 3,50/4,50 por millón de BTU y quedó más alto que el Spot, que es al que se vende la producción convencional. “Principalmente, lo vendemos al mercado industrial, lo que hace que estemos en un promedio entre US$ 2 y 2,5 para el 2024”, comentó.

Para la promoción de gas de campos convencionales «es un precio que está justo. En estos campos tenés un costo muy alto de compresión y en algunos, donde hay que meter mucha compresión para entrar al gasoducto, se complica con estos precios», indicó.

En cuanto al petróleo, Russo comentó que terminarán el 2024 exportando el 30% de la producción a Puerto Rosales. «El precio promedio estuvo en el orden de los US$ 73 el barril, que para ese tipo de campo estuvo muy bien«, destacó.

Oilstone: los factores políticos clave para potenciar el convencional

Una de las primeras tareas en materia política para que la actividad convencional recupere atractivo es definir qué hacer con el pasivo ambiental, según el referente.

«La pregunta es quién finalmente es el responsable. El último operador o es toda una industria que fue pasando. Hay áreas que pasaron por hasta cinco operadores. No es tanto dinero a nivel industria comparado con las inversiones previstas en Vaca Muerta. Gran parte de sus actores ya pasaron por estas concesiones», marcó.

Por eso, expuso que hay que trabajar en una solución entre los actores que componen la industria. Por la regulación vigente en el país y en Neuquén, la empresa que lo genera es la que debe responder por el pasivo ambiental.

El segundo punto es el llamado Goverment Take, que comprende la cantidad total de ingresos que un gobierno de provincia productora recibe de las extracciones. «Como operador tenés que responder a regalías, al canon incremental, a las tasas. El campo convencional no soporta todo eso. Eso la Provincia lo tiene claro», explicó.

La empresa solicitó la extensión de las concesiones de dos áreas a punto de vencer. Se trata de Aguada Baguales y El Porvenir, que caducan en septiembre del 2025. «En esta etapa hay que sentarse y ponerse de acuerdo. El gobernador lo dijo: hay una baja de regalías que se puede llegar a implementar. Hay que ver en los próximos 10 años, cuánto se lleva la compañía y cuánto la provincia«, señaló.

A nivel Nacional, un punto a resolver es el precio del gas, explicó Russo. Por eso, explicó que hay que buscar la forma de desactivar el Plan Gas.Ar y que la generación pueda adquirir gas directamente desde los productores: «de esa manera, creo que armamos sendero para ir generando más mercado para las empresas».

Respecto al Gobierno provincia, hay un tercer punto que son las comunidades mapuches. «Hay una cuestión de soberanía. Hoy el estado es provincial y es el que debe responder ante las concesiones de explotación y el derecho a explorar. Si hay algún interesado que complica esa operación debe ser la Provincia quien tiene que dar las herramientas para resolverlo«, expresó.