En medio del «boom» de la IA, Latinoamérica lidera el crecimiento de los data centers ¿Cuál es el potencial de Argentina?

En Latinoamérica se destacan São Paulo en Brasil, Querétaro en México, Santiago en Chile y Bogotá en Colombia. Foto: AFP.

En medio del auge de la inteligencia artificial, Latinoamérica lidera el crecimiento de los data centers. En este contexto, Argentina es uno de los países con mayor potencial de crecimiento de la región, de acuerdo al último informe Global Data Center Trends 2026 de CBRE.

Esta tendencia se puede ver a nivel mundial, con un aumento en todas las regiones principales, siendo impulsado principalmente por el boom de la inteligencia artificial y la infraestructura que demanda su crecimiento.

Latinoamérica presentó un crecimiento del 41,3% interanual en sus mercados de data centers más importantes durante el primer trimestre de 2026, siendo la región que más creció. Por detrás le siguió Norteamérica, con un 33%.

En el subcontinente se destacan São Paulo en Brasil, Querétaro en México, Santiago en Chile y Bogotá en Colombia.

De estos cuatro mercados, el más grande es el de São Paulo con 536,7 MW, al que le siguen Querétaro (298,2 MW), Santiago (165,8 MW) y Bogotá (44,3 MW). Sin embargo, el que más creció en este lapso de tiempo fue Querétaro con un 450,2% debido a la hiperescala y el despliegue de inteligencia artificial.

Argentina, Uruguay y Paraguay como mercados emergentes

Más allá de estos puntos, el informe también destacó a Argentina, Uruguay y Paraguay como mercados emergentes que «están ganando relevancia entre desarrolladores e inversores de data centers».

En nuestro país, la gran base tecnológica empresarial de Buenos Aires y su fuerte conectividad posicionan el mercado para el desarrollo de data centers a medida que las condiciones macroeconómicas se estabilizan.

Respecto a Uruguay se señaló que su capital, Montevideo, está emergiendo como un objetivo de inversión atractivo, respaldado por la presencia de un proveedor de nube pública, un marco establecido de zona de libre comercio y un entorno político y regulatorio estable.

Paraguay también llama la atención gracias a su combinación de energía hidroeléctrica «abundante y competitiva«, anclada por las presas de Itaipú y Yacyretá, así como un entorno regulatorio simplificado.

En relación al potencial del cono sur, el Senior Broker Industrial de CBRE Argentina, Santiago Diz, indicó para la agencia Noticias Argentinas que «el desafío central es la energía y la infraestructura asociada”.

«Argentina y Uruguay tienen condiciones iniciales atractivas como la conectividad, recursos humanos calificados y estabilidad técnica, pero hasta que eso no esté resuelto a escala, seguimos siendo mercados con potencial, no mercados consolidados. El trabajo está en acelerar esa transición«, añadió.

Respecto a Paraguay, aseguró que su disponibilidad de energía hidroeléctrica a precios competitivos y un entorno regulatorio más ágil lo posicionan como una alternativa concreta para los desarrollos que requieren grandes volúmenes de energía estable.