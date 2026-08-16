Imputarán a dos sospechosos por el homicidio de un joven en Allen

Los dos jóvenes que fueron arrestados por su presunta vinculación con el homicidio de Franco Agustín Morales, que ocurrió la noche del jueves en Allen, comparecerán este domingo ante el juez o jueza de Garantías de Roca.

Así lo adelantaron esta noche de sábado desde el Ministerio Público Fiscal (MPF). Dijeron que la audiencia de formulación de cargos fue programada por la Oficina Judicial de Roca para este domingo a las 9.

La fiscal Verónica Villarroel recolectaba por estas horas la mayor cantidad de evidencias para sostener la formulación de cargos contra los dos imputados.

Desde el MPF recordaron que el homicidio ocurrió el jueves y que la víctima recibió un tiro con un arma de fuego. El proyectil causó lesiones mortales. Fuentes judiciales relataron que la víctima fue sorprendida mientras se encontraba en la calle México y esperaba supuestamente a un amigo.

Según la información preliminar, los atacantes los interceptaron a bordo de una moto a Morales, le dispararon y se llevaron algunas de sus pertenecías. Tras perpetrar el ataque huyeron.

De acuerdo a la información proporcionada por fuentes judiciales, el proyectil causó lesiones de tal gravedad que el joven murió en el lugar del ataque, en el barrio El Progreso de Allen.

La autopsia que hizo el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial estableció que el cuerpo del joven presentaba una sola herida de bala que provocó las lesiones gravísimas que desencadenaron la muerte.

La fiscal tiene el informe preliminar de la autopsia que es una de las pruebas que presentará en la audiencia de formulación de cargos para sostener la imputación contra los sospechosos.

Tras la realización de la autopsia, el cuerpo fue entregado a la familia para darle el último adiós.

Los restos de Morales fueron velados en la Iglesia Evangélica de la calle Pellegrini, en el mismo barrio donde fue agredido, en Allen.

Las fuentes judiciales revelaron que uno de los sospechosos se entregó a la Policía la madrugada del viernes. Mientras que el segundo lo hizo horas después. Ambos quedaron a disposición de la justicia.

Una de las hipótesis preliminares apunta a un presunto homicidio en ocasión de robo o homicidio criminis causa.

De todos modos, la fiscal del caso explicará ante el juez cuál es su teoría sobre lo que ocurrió la noche del jueves en Allen y cuál es la calificación legal que le atribuirá en forma provisoria a la imputación contra los dos sospechosos.

También, en la audiencia, la fiscal fundará cuál es la medida cautelar que solicitará contra los imputados para garantizar el avance de la investigación del homicidio de Morales.