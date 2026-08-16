Neuquén logró aumentar un 177% la recaudación por cuotas de viviendas del IPVU

El informe oficial indica que es reducido el porcentaje de adjudicatarios que paga las cuotas de su vivienda (Neuquéninforma)

El Gobierno de Neuquén informó que el recupero de las cuotas de las viviendas construidas por el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) aumentó un 177,18% durante la gestión de Rolando Figueroa.

El crecimiento forma parte de una política que combina regularización de deudas, actualización de trámites y mecanismos para facilitar el pago de las cuotas, según consignó un informe del gobierno provincial.

La estrategia incluye operativos territoriales y atención remota donde más de 400 familias de Senillosa, Cutral Co, Plaza Huincul, Piedra del Águila y Neuquén capital recibieron asesoramiento integral sobre regularización de viviendas, adhesión al débito automático, actualización de datos en el RuProVi y cancelación de títulos.

Oficina Virtual y Estrategia Territorial

El organismo también utiliza una Oficina Virtual que recibe un promedio de 1.200 consultas mensuales vinculadas a estados de cuenta, facilidades de pago y regularizaciones dominiales para evitar que los adjudicatarios deban trasladarse.

El Gobierno provincial vinculó la política de recupero con la sustentabilidad del sistema habitacional, destacando que Neuquén construyó 62.000 soluciones habitacionales a lo largo de su historia, pero solo 17.000 fueron canceladas totalmente por sus propietarios.

El nivel de cumplimiento de las cuotas constituye así uno de los principales desafíos para sostener el financiamiento del sistema público de vivienda.

Fondo de Reinversión y Créditos Hipotecarios

Desde la Secretaría de Vivienda y Hábitat señalaron que los recursos obtenidos mediante la regularización son destinados a un fondo de reinversión para financiar infraestructura y nuevas soluciones habitacionales.

En una jornada realizada en junio en Piedra del Águila, más de 70 familias recibieron atención personalizada para actualizar información en el RuProVi y resolver cuestiones dominiales, además de recibir asesoramiento sobre los créditos «Neuquén Habita».

El objetivo planteado por la Provincia es fortalecer el círculo virtuoso de la vivienda pública recuperando cuotas para reinvertir en obras.

Proyección de los Planes Provinciales

Respecto al asesoramiento sobre los créditos hipotecarios provinciales «Neuquén Habita», a julio de este año la iniciativa ya superaba los 2.700 inscriptos en toda la provincia.

Desde el organismo remarcaron que contar con la documentación habitacional regularizada es un requisito indispensable para acceder a estas alternativas de financiamiento.

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