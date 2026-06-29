La startup Ab Astra consiguió 2 millones de dólares para aplicar los rayos cósmicos a la minería

La empresa de base tecnológica Ab Astra oficializó el cierre de su ronda de capital semilla (pre-seed) por un total de 2 millones de dólares. El proceso estuvo liderado por el fondo Draper Cygnus y contó con la participación de CITES en calidad de inversor ancla, además de la incorporación de Air Capital y un grupo de inversores ángeles.

Los recursos obtenidos se destinarán al diseño y construcción del primer equipo operativo para el sector minero, el ajuste de los modelos de interpretación para tomografías de subsuelo y el desarrollo de las primeras pruebas de concepto en un salar.

Con estas acciones, la firma busca mitigar los riesgos de la tecnología en entornos operativos reales para dar inicio a sus primeros contratos comerciales de exploración minera.

La firma se especializa en el desarrollo de sistemas de muongrafía avanzada, una técnica que consiste en el uso de rayos cósmicos (mediante partículas subatómicas naturales denominadas muones) para confeccionar imágenes tridimensionales y tetradimensionales del subsuelo.

El sistema normado apunta a reducir los niveles de incertidumbre en las etapas de exploración y producción dentro de la minería de minerales críticos, con un enfoque inicial en proyectos de litio, cobre, uranio y tierras raras.

A través de la combinación de sensores compactos, algoritmos de reconstrucción y de modelos de inteligencia artificial, la plataforma proyecta una mejora en la resolución espacial de los modelos de subsuelo. Esto permite optimizar el valor de los activos, disminuir costos exploratorios y registrar el monitoreo medioambiental mediante el control de acuíferos y recursos hídricos.

“Estamos construyendo tecnología profunda para resolver un problema global: cómo ver mejor el subsuelo, reducir incertidumbre y acelerar el desarrollo responsable de minerales críticos. Somos un equipo de fundadores con presencia en distintos países y uno de los pocos jugadores a nivel mundial trabajando muongrafía con esta profundidad técnica. Este cierre nos da el capital y los socios necesarios para pasar de validación tecnológica a pruebas de campo con impacto comercial”, señaló Germán Serrano, CEO y cofundador de Ab Astra.

La participación de CITES en esta ronda de capital semilla se estructuró bajo la modalidad de follow-on de su inversión inicial en la empresa. El movimiento administrativo coincide con el primer cierre de su nuevo fondo CITES II, posicionando a Ab Astra como la primera firma en concretar un financiamiento bajo este vehículo financiero estructurado para impulsar startups de base científica con proyección internacional.

La base tecnológica del desarrollo abre la posibilidad de expandir sus aplicaciones hacia sectores de uso dual, de manera específica en las áreas de defensa y energía nuclear, donde resulta estratégico visualizar estructuras críticas profundas mediante metodologías no invasivas.