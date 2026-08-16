Expo ADN Neuquén: confira la agenda completa y quiénes son los oradores que se presentan

Del 27 al 30 de agosto se realiza en el Centro de Convenciones Domuyo, ubicado en la capital de Neuquén, la primera edición de la Expo ADN Neuquén, un evento organizado por el Colegio de Arquitectos de la provincia de Neuquén para descubrir ideas, tendencias y proyectos que están transformando la arquitectura, el diseño y Neuquén. La entrada es gratuita con resgistro previo

En los días 28 y 29 varios referentes del sector, tanto nacionales como internacionales, compartirán su experiencia y conocimiento.

La agenda completa de las charlas la podés encontrar acá.

¿Quienes son los oradores?

Agos Sansone

Arquitecta y fundadora de ItsCrear

29/08 – 13:30h

Tema: Marketing y contenido de redes para arquitectos

Viene a mostrar cómo convertir las redes sociales en un canal real de adquisición de proyectos. Sin depender del boca a boca. Sin ser influencer. Una charla práctica para arquitectos y diseñadores que quieren que su trabajo sea visto por los clientes correctos. Co-founder de la comunidad de creación de contenido de marketing más grande de LATAM para el sector.

Agustina Pando

Arquitecta y Certified Passive House Designer

28/08 – 15h

Tema: Eficiencia energética aplicada en viviendas: Passivhaus.

Pretende mostrar cómo la arquitectura puede reducir hasta un 80% el consumo energético, sin paneles solares, sin gadgets. Solo con buenas decisiones desde el primer trazo. Una de las pocas profesionales certificadas en este estándar internacional en Argentina.

Carlos Moreno

29/08 – 17h

Urbanista, investigador y asesor de la Alcaldía de París.

Tema: La revolución de la proximidad: ciudad de los 15 minutos

Es reconocido internacionalmente por desarrollar el concepto de la Ciudad de los 15 minutos, un modelo urbano que propone acercar el trabajo, la educación, la salud, la cultura y los espacios públicos a la vida cotidiana de las personas.Su trabajo ha sido reconocido por organismos internacionales, universidades y gobiernos de todo el mundo, convirtiéndose en una de las voces más influyentes del urbanismo contemporáneo. Su charla es una invitación para reflexionar sobre el presente y el futuro de nuestras ciudades.

Alejandro Sarmiento

Diseñador industrial

28/08 – 17h

Tema: Diseño Industrioso

Sus proyectos involucran diferentes campos del diseño y el arte, abarcan desde la exploración y experimentación hasta el desarrollo de productos. “Mi trabajo es una exploración constante donde la experimentación y la observación del entorno son las herramientas principales”. En este encuentro los asistentes podrán recorrer su trayectoria. Compartirá detalles sobre cómo surgen las ideas, los materiales que utiliza y la particular forma en que proyecta sus objetos.

Vanina Salinas es arquitecta y urbanista

28/08 – 14:30h

Tema: Neuroarquitectura

Especialista en neurociencias aplicadas a la arquitectura, fundadora y directora de CON-NEUROARQ® y autora del libro Neuroarquitectura: diseñar con ciencia, un espacio a la vez. En su charla, propone explorar cómo los espacios influyen en la percepción, las emociones, el comportamiento y el bienestar, y cómo ese conocimiento puede traducirse en decisiones concretas de diseño. Quienes asistan podrán incorporar una nueva mirada sobre la relación entre cerebro, experiencia y entorno.“Todo entorno deja una huella en quienes lo habitan. Diseñar es decidir qué huella queremos construir.”

Mathias Klotz

Arquitecto chileno

28/08 – 18h

Tema: Cómo estamos construyendo la Patagonia

Su trabajo está firmemente enraizado en la arquitectura moderna, a partir de la cual ha desarrollado un lenguaje propio, con temas y tipologías particulares. Su obra ha alcanzado reconocimiento internacional. Presentará la charla “Arquitectura sensata y silenciosa: obras que trascienden el tiempo”, un recorrido por obras desarrolladas durante los últimos años. La presentación propone una reflexión sobre el valor de la sencillez en la arquitectura y muestra cómo las mejores obras pueden surgir de decisiones sensatas, del respeto por el contexto y de una búsqueda permanente de lo esencial.

Agos Marchesini

Arquitecta

29/08 – 11:30

Tema: De arquitecto a creador de tu propio estudio

Un encuentro sobre todo aquello que nadie suele contar cuando llega el momento de abrir un estudio de arquitectura. A partir de su propia experiencia, compartirá los aprendizajes, errores y herramientas que le hubiera gustado conocer cuándo comenzó, y que hoy considera fundamentales para pasar de diseñar proyectos a construir un estudio que realmente pueda sostenerse en el tiempo. Quienes asistan se llevarán recursos prácticos y aprendizajes reales para comenzar a desarrollar su estudio con mayor claridad, orden y confianza.

Verónica Berra y Mariana Di Yacovo:

Especialistas en arquitectura sustentable y eficiencia energética.

28/08 – 15h

Tema «Laboratorio de Investigación y Diseño Sustentable Módulo Andino».

Expondrán un prototipo experimental desarrollado para validar estrategias bioclimáticas, sistemas constructivos, materiales locales y criterios de eficiencia energética como respuesta al déficit habitacional en la zona cordillerana. La propuesta invita a reflexionar sobre una manera diferente de pensar la arquitectura, a partir del territorio, sus recursos y las necesidades de sus habitantes.

Sergio Lardiez:

29/08 – 17h

Arquitecto urbanista, miembro de la Sociedad Argentina de Planificación Territorial – Región Norpatagonia.

En la charla Área Metropolitana Confluencia – AMC, “Por una ciudad-región de los 45 minutos” plantea el desafío de revertir el proceso en marcha de conurbación para recuperar el patrón de asentamiento territorial original del Alto Valle y promover una gobernanza metropolitana que consolide un modelo territorial futuro de “ciudad-región”. Es una oportunidad de conocer un modelo territorial alternativo al tendencial, que va camino a transformar la ciudad de Neuquén en una “metrópolis”, el “gran Neuquén”.

Bárbara Lantschner

28/08 – 15h

Consultora Especialista en Sostenibilidad, Eficiencia Energética, Rehabilitación Energética de Edificios.

Tema:Rehabilitación energética: cómo adaptar edificios existentes para un futuro incierto.

Cuenta con una amplia experiencia en proyectos de vivienda social, patrimonio arquitectónico y edificios de alta eficiencia energética en el Reino Unido. La charla explora cómo la rehabilitación energética permite reducir drásticamente el consumo energético de los edificios existentes y adaptar los edificios a un clima y futuro cambiantes, reducir riesgos de pobreza energética, mejorar el confort y la salud de sus ocupantes, disminuir las emisiones de carbono y extender la vida útil del patrimonio construido mediante un enfoque integral basado en evidencia y medición.

Natalia Czytajlo

28/08 – 11:00 h

Arquitecta, doctora en ciencias sociales, especializada en género y urbanismo.Profesora de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo e Investigadora CONICET

Tema: Ciudad, género y vida cotidiana: Interpelaciones a la arquitectura y el urbanismo.

La charla busca promover la discusión sobre los desafíos de la arquitectura y el urbanismo que responda a los requerimientos diferenciales de las personas en relación a la vida cotidiana. Las ciudades y los territorios se planifican considerando funciones diferenciadas y en función de un paradigma productivista. ¿Qué implica repensar las ciudades para la vida? La idea es promover preguntas e interrogantes a partir de otras formas de pensar la arquitectura y el urbanismo desde una mirada multidisciplinar y mutiescalar.

Viviana Di Lucca

28/08 – 12h

Tema: Accesibilidad universal

Arquitecta, magíster en Gerontología y Atención Centrada en la Persona y especialista en Gerontología Comunitaria e Institucional.

Con más de 20 años de experiencia, desarrolla su trabajo en los campos de la accesibilidad, el diseño y el hábitat inclusivo. Su mirada vincula arquitectura, diversidad, autonomía y derechos para pensar entornos habitables para todas las personas, durante todo el curso de vida. “La accesibilidad es una construcción, colectiva, situada y contextual”.

Marcelo Lorelli

29/08 – 17h

Tema: Región Metropolitana Neuquén-Cipolletti en el actual contexto nacional.

Arquitecto , Profesor UBA , Director de la Maestría en Ciudades.

Su trabajo y su mirada se enfocan en la arquitectura y el urbanismo como herramientas para abordar de manera integral los desafíos sociales, ambientales y territoriales. La charla analizará los desafíos y las oportunidades que atraviesa la región frente al desarrollo de los recursos energéticos, con una perspectiva de mediano y largo plazo. Su propuesta invita a pensar el sistema de ciudades desde una mirada integral, atenta a las oportunidades de desarrollo y a la identidad de cada territorio.

Nacho Rojo

29/08 – 13h

Tema: Del interesado al cliente: cómo estructurar tu proceso de venta como arquitecto

Cofundador de ItsCrear, una agencia de marketing especializada en estudios de arquitectura.

Desde su agencia trabaja en el desarrollo de estrategias para ayudar a los profesionales del sector a transformar oportunidades en nuevos clientes. En su charla abordará uno de los desafíos menos explorados de la práctica profesional: qué sucede después de que aparece un potencial cliente. A partir de herramientas concretas, propondrá un sistema para calificar contactos, estructurar la primera conversación y medir resultados, con una premisa clara: “El talento llena tu portfolio. El sistema llena tu agenda”.

Angie Canegalli

29/08 – 11h

Tema: Del modelo a la imagen: cómo la IA cambió el proceso de representación en arquitectura

Arquitecta y fundadora de angie-studio, un estudio especializado en visualización arquitectónica e implementación de IA para estudios de arquitectura.

En su charla abordará cómo esta tecnología está transformando la manera de representar proyectos, desde un modelo de SketchUp hasta una imagen hiperrealista en cuestión de minutos, sin perder de vista el criterio arquitectónico. A partir de casos reales, compartirá un método concreto para incorporar IA al flujo de trabajo de un estudio, sus posibilidades actuales y también sus límites, bajo una premisa que resume su enfoque: “La IA no es magia. Es criterio más creatividad”.