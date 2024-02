En vivo | Nuevo sistema de subsidios para la luz y el gas: quiénes tendrán mayores aumentos

Hace instantes comenzó la audiencia pública por un nuevo régimen de subsidios para las tarifas de gas y de luz. También se tratará el Programa Hogar, un beneficio que permite obtener descuentos en las garrafas. El objetivo del nuevo esquema es reducir la cantidad de beneficiarios y el volumen de los subsidios y se llevará a cabo a través de una canasta básica energética (CBE) prediseñada.

A diferencia de las anteriores audiencias públicas realizadas este año, no es el secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, quien está explicando el nuevo sistema, sino la subsecretaria de Planeamiento Energético de la Nación, Mariela Beljansky.

La funcionaria explicó que «el objetivo final es sincerar y transparentar el costo real de la energía eléctrica y la luz y erradicar la opacidad de las tarifas» y detalló que «venimos de un lugar donde se subsidia la generación, con esta medida comenzó el festival para la aplicación del subsidio indiscriminado. La gente no sabía que todo esto se estaba pagando con emisión monetaria, las empresas recibieron precios muy diferentes a los reales por esto».

Beljansky aseguró que «hoy iniciaremos un nuevo camino para conseguir que el dinero disponible del Estado nacional sirva para subsidiar a aquellas personas que se encuentran en situación vulnerable para atender a sus consumos indispensables en materia energética».

Explicó que el nuevo esquema incluye presunciones para la determinación de ingresos y un esquema hipotético de consumos y precisó que «la nueva concepción del subsidio se determina por capacidad de pago, por eso se toman determinadas presunciones. Tener medicina prepaga no importa como una causa de exclusión, sino que es un elemento de presunción para la determinación de ingresos«.

Está previsto que el nuevo sistema entre en vigencia en abril. Algunos parámetros de los que aplicarán ya existe en el esquema actual que hasta ahora divide a los usuarios según el nivel de ingresos, sin embargo, en estos días se dio a conocer un listado que suma numerosos criterios para, finalmente, recibir el beneficio.

Un cambio no menor es que ahora se evaluará la capacidad económica del grupo conviviente y se subisidará un determinado consumo. Al igual que en el actual sistema de segmentación, no podrán solicitar ningún subsidio quienes tengan a nombre de alguno de los integrantes del hogar una aeronave o alguna embarcación, aunque en este caso se eliminó el agregado de que sea de «lujo», como regía hasta ahora.

Respecto a las propiedades de inmuebles, tiene un tope de dos. En cuanto a los vehículos, se redujo a solo 1 automotor con menos de 5 años de antigüedad. Dato no menor, incluye también a las motocicletas desde 100 centímetros cúbicos. Hace días se sumó una nueva lista de criterios que se suman a los mencionados arriba, que pueden consultar haciendo click aquí.

El ingreso económico del grupo conviviente ya no será un punto de exclusión, como era ahora que el tope estaba en 2.100.000 pesos mensuales para el caso de la Patagonia. Y esto se debe a que ya no se darán subsidios generales sobre la tarifa, sino que se subsidiará la parte de las facturas que cada familia no pueda pagar.

Esta determinación de qué se subsidiará la definió el gobierno nacional con una Canasta Básica Energética (CBE), un nuevo concepto en el que dividió al país en 6 zonas bioclimáticas y fijo un tope máximo por cada mes para el consumo de luz y de gas.

Quienes logren pasar el primer filtro de exclusión y no quedarse afuera de los subsidios, no tendrán -como ahora- un subsidio general en su tarifa, sino que Nación solo dará un subsidio a las familias cuyos ingresos no lleguen a cubrir el 10% de la Canasta que le toque.

Se estima que la audiencia durará más de 9 horas, con unos 97 expositores anotados. Vale remarcar, que es una instancia no vinculante, por lo que las conclusiones que arroje la audiencia no serán determinantes a la hora de tomar una decisión sobre el esquema de subsidios.