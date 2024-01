Enarsa y Cammesa: las dos empresas de energía que mayores subsidios recibieron en 2023 

Una de las banderas de la nueva administración nacional es el ajuste y reordenamiento fiscal y hay dos empresas con participación estatal que sentirán un gran impacto en sus estructuras, desde bien temprano en el año. Se trata de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) y Energía Argentina (Enarsa, exIEASA) que el año pasado se quedaron con casi todos los fondos que destinó el Estado para subsidios en el sector energético.

Durante 2023, entre Cammesa y Enarsa recibieron el 90% de los fondos que transfirió el Estado Nacional para subsidios la energía. Para tener de referencias, apenas el 4% del total fue para fondear el programa de estímulo a la producción de gas Plan Gas.AR.

Acorde a los datos oficiales, entre enero y noviembre de 2023, el Estado utilizó un equivalente en dólares de 9.366 millones en subvenciones al sector. De esa cifra, el 56% fue para Cammesa, mientras que otro 34% para Enarsa.

De mantenerse el promedio mensual de subsidios que se ejecutó durante los primeros 11 meses del año pasado, el 2023 terminará con un total destinado al sector por encima de los 10.000 millones de dólares. A pesar de ser una cifra elevada, respecto al total transferido para el mismo fin en 2022, resulta en un ahorro superior a los 2.000 millones de dólares.

En números US$ 9.366 millones es el equivalente en dólares que destinó el Gobierno durante el 2023 para subsidiar la energía, entre enero y noviembre.

Los datos son oficiales y se desprenden de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública y del Presupuesto Abierto. Fueron recopilados por un informe de la consultora Economía y Energía (E&E).

Estos 10.000 millones de dólares es la cifra de referencia en la que se basó la nueva administración para delinear un plan de ajuste en el sector. En primer lugar, decretó la emergencia energética hasta el 31 de diciembre de este año, y facultó los entes Enargas y Enre a realizar ajustes periódicos, a cuanta de acuerdos homologados. Además ordenó modificar la forma de calcular los subsidios.

Por estatuto, Cammesa tiene por objeto el despacho técnico del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), aunque en la práctica realiza otras tareas que no están facultadas. Las distribuidoras deben pagar trimestralmente a Cammesa por la energía, sin embargo, por el prologando congelamiento de tarifas, se produjo un importante rojo que se cubren con transferencias del Tesoro.

En números US$ 10.000 millones es el total destinado a subisdios energéticos con el que cerraría el 2023.

En caso de Enarsa el tamaño de los pagos se explica por las acciones que realiza el Estado Nacional a través de esta compañía: una de ellas es la importación de Gas Natural Licuado (GNL) y también la construcción de obras centrales, como fue el año pasado la del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK).

Entre ambas compañías el Estado desembolsó el año pasado el 90% de los fondos totales, que en su equivalente en dólares significa casi unos 8.400 millones.

Respecto a 2022 los datos oficiales dan cuenta de una sostenida caída del 36% en las transferencias a Cammesa, y, en paralelo, un salto en las transferencias a Enarsa del 25%. En su equivalente en dólares, en el período de análisis, significa un extra para exIEASA de unos 635 millones, y menos trasferencias para Cammesa de casi 2.960 millones.

La segmentación de tarifas jugó a favor de las ajustadas cuentas del Estado: si bien se aplicó tarde en el año y todavía un gran porcentaje de la población cuenta con subsidios en sus facturas, los usuarios de mayores ingresos y los que no se inscribieron en el registro oficial (RASE) pagan el costo pleno de la energía.

Se espera que, con las nuevas medidas del Ejecutivo, la mayoría de los usuarios afronten el costo pleno de las tarifas. Con lo cual, debería reducirse aún más las transferencias a Cammesa.

Subsidios a la energía: las trasferencias de noviembre y del año acumulado

Según los últimos datos oficiales, en noviembre el Gobierno destinó un equivalente a 504 millones de dólares en subsidios. Se trata de una caída interanual de casi el 36%, respecto a los 787 millones de dólares de noviembre de 2022.

Hubo mayores montos destinados a Enarsa, Plan Gas.Ar y otros sectores, y, en paralelo, una marcada disminución en las trasferencias a Cammesa por unos 486 millones de dólares.

En números US$ 8.257 millones es lo que destinó el Gobierno a Cammesa, durante 2022. para subisdiar la energía eléctirca.

Tal como se indicó más arriba, entre enero y noviembre del año pasado se destinaron unos 9.366 millones de dólares en subsidios al sector. Se trata de una caída de más del 18% respecto al mismo período de 2022 (US$ 11.536 millones). La diferencia entre un año y otro se marcó por las menores transferencias a Cammesa.

En el período de análisis, se transfirió un equivalente en dólares de 3.148 millones a Enarsa (US$ 2.513 millones en 2022); unos 5.299 millones a Cammesa (US$ 8.257 millones en 2022); otros 383 millones para Plan Gas.Ar (US$ 204 millones en 2022); y, por último, un remanente de 536 millones para otros gatos (US$ 563 millones en 2022).