Explosión en el gasoducto de Magallanes: los trabajos de reparación demorarán más de lo estimado 

Una explosión registrada en el gasoducto de la Planta Posesión de ENAP (Empresa Nacional de Petróleo de Chile), en la región de Magallanes, generó alarma en el sector energético y obligó a interrumpir el suministro a consumidores como medida preventiva. El incidente ocurrió durante la madrugada del viernes pasado y afectó ductos de 18 y 20 pulgadas, fundamentales para el abastecimiento de gas natural que va predominantemente desde Argentina a Punta Arenas y Puerto Natales, en Chile.

Desde la Secretaría Regional Ministerial de Energía de Magallanes (Chile) informaron que el hecho se produjo durante labores operacionales de mantención en un ducto de transporte de gas. Ante la contingencia, se activaron los protocolos de seguridad correspondientes y se realizaron ajustes preventivos en la operación del sistema.

Como consecuencia del episodio, una persona resultó con una lesión leve, fue trasladada oportunamente a un centro asistencial y se encuentra fuera de peligro.

ENAP confirmó que ya se encuentra trabajando para reanudar las operaciones en la planta. En un primer momento, se había estimado una suspensión de 48 horas, pero posteriormente se actualizó el plazo: los trabajos de reparación demandarán aproximadamente un mes, lo que obligó a interrumpir el suministro a la empresa Methanex, que elabora metanol.

Julio Friedmann, gerente de ENAP, en un recorrido por el gasoducto. Foto Genteliza.

Tras lo ocurrido, el gerente general de ENAP, Julio Friedmann, se trasladó a la zona para evaluar los daños, reunirse con los trabajadores y visitar al operario lesionado. Según indicó, se inició una investigación interna para determinar las causas del accidente y evitar la repetición de un evento que pueda afectar los estándares de la industria.

Además, personal de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y del Sernageomin también se hizo presente en el lugar para evaluar la situación.

Plan de contingencia y recuperación

La Secretaría Regional Ministerial de Energía de Magallanes y de la Antártica Chilena señaló que el gasoducto continúa en condición de contingencia, debido a que la infraestructura afectada está aún en evaluación. En este contexto, ENAP se encuentra analizando el plan de recuperación y los plazos necesarios para retomar la operación normal del transporte de gas.

Asimismo, las autoridades informaron que se mantiene la inyección progresiva de gas desde el yacimiento Cahuil (de Chile) hacia Punta Arenas y Puerto Natales como medida de contingencia. A partir del 21 de diciembre, esta operación busca cubrir el 100% del consumo residencial e industrial en ambas comunas, con excepción de Methanex, cuya operación dependerá de las reparaciones en la Planta Posesión.

Respecto del Gas Natural Comprimido (GNC), se informó que es el único servicio que permanece suspendido. La medida responde a la necesidad de realizar un análisis de calidad del gas proveniente del yacimiento Cahuil, con el fin de resguardar el funcionamiento seguro de equipos y vehículos que utilizan este combustible.

Finalmente, aunque la emergencia se considera controlada, las autoridades señalaron que la condición de contingencia exige mantener un enfoque preventivo. En ese sentido, llamaron a la ciudadanía a realizar un uso responsable y racional del gas natural y de la energía eléctrica, contribuyendo a una operación segura del sistema.

Un incidente con pedido de investigación

Desde el Sindicato de Trabajadores de ENAP también se manifestaron tras lo ocurrido. Carlos Aro Velásquez, director del gremio, señaló en una entrevista con Hidrógeno Verde Polar que es lamentable la situación y que, «afortunadamente, no se trató de un accidente fatal». Además, recordó que el hecho se produce en un mes significativo para la empresa, cuando se conmemoran los 80 años del descubrimiento del petróleo.

En esa línea, expresó su preocupación por la falta de información oficial detallada y afirmó que la administración no ha expuesto de forma clara los efectos de este incidente. Asimismo, remarcó «la necesidad de realizar un análisis profundo de lo ocurrido«, subrayando la importancia de que se lleve adelante una investigación y un control de daños, tanto para resguardar la seguridad de los trabajadores como la continuidad operacional.