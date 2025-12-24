El RIGI sumó su décimo proyecto: Nación aprobó una inversión minera de US$665 millones en San Juan

El Gobierno nacional confirmó este martes la aprobación de un nuevo proyecto bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que consolida a la minería como uno de los sectores más dinámicos del esquema de estímulos a gran escala. Se trata del desarrollo Gualcamayo, en la provincia de San Juan, una iniciativa de oro y plata que demandará una inversión total de 665 millones de dólares y permitirá reactivar una mina que se encontraba en una etapa avanzada de agotamiento.

La mina Gualcamayo, ubicada en el departamento sanjuanino de Jáchal, será reactivada con el proyecto Carbonatos Profundos, impulsado por el grupo AISA.

El anuncio fue oficializado por el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de sus redes sociales, donde destacó el impacto productivo y laboral del emprendimiento. Con esta incorporación, ya son diez los proyectos aprobados en el marco del RIGI, que indicó representan inversiones acumuladas que superan los 25.000 millones de dólares.

«El Comité Evaluador RIGI aprobó el proyecto Gualcamayo, un desarrollo de minería de oro y plata en la provincia de San Juan con una inversión total de USD665 millones. Este proyecto permite la extensión de vida de una mina en etapa de agotamiento con el desarrollo de un tipo distinto de mineralización y va a emplear 1700 personas en forma directa. Con éste, ya son 10 los proyectos RIGI aprobados con una inversión total de más de USD25.000 millones.», expresó en X.

La aprobación de este emprendimiento se suma a un conjunto de desarrollos estratégicos que el Gobierno viene habilitando desde la puesta en marcha del régimen. La mayoría de ellos se concentra en los sectores de minería y energía, y varios fueron clasificados como proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo por superar los 1.000 millones de dólares de inversión, lo que les otorga beneficios fiscales y aduaneros adicionales.

El paquete de inversiones del RIGI

Gualcamayo está ubicado en el departamento de Jáchal y es operado por Minas Argentinas S.A., empresa integrante del AISA Group, encabezado por el empresario español Juan José Retamero. La iniciativa apunta a reactivar la producción a través del proyecto denominado “Carbonatos Profundos”, una apuesta tecnológica que permitiría mantener la actividad minera por al menos 20 años adicionales, reforzando el perfil exportador de la provincia y del país.

Esta inversión se suma a las iniciativas ya avaladas, entre las que figuran: el parque solar El Quemado, impulsado por YPF Luz, que inauguró el listado a comienzos de año. También se destacan grandes proyectos energéticos como Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), el sistema de transporte y almacenamiento de petróleo y gas desarrollado por un consorcio que integran YPF, PAE, Vista, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron, Shell y GyP, con una inversión superior a los 2.400 millones de dólares y un potencial de generación de divisas estimado en 17.000 millones anuales.

En el rubro del gas natural, el régimen incluye el proyecto de licuefacción e nel Golfo San Matías, en Río Negro, a cargo de Southern Energy, mientras que en minería se aprobaron iniciativas de litio en Salta y Catamarca, además del proyecto cuprífero Los Azules, en San Juan, el primero de cobre en ingresar al RIGI y liderado por la canadiense McEwen Copper.

La nómina se completa con desarrollos industriales, energías renovables y obras de infraestructura logística, como el nuevo puerto multipropósito de Timbúes, en Santa Fe. En conjunto, el Gobierno busca que este paquete de inversiones consolide un flujo sostenido de exportaciones, empleo y crecimiento productivo, en un contexto donde la atracción de capitales se volvió una de las principales apuestas de la política económica.