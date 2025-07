Fallo YPF: los fondos informaron que no quieren retener las acciones, pero sí una garantía

Días atras el juicio por la expropiación de YPF entró en una momento clave luego de que se suspenda, de manera preventiva, la entrega de acciones de la petrolera. Ahora, los fondos informaron a la Corte de Apelación que no quieren «retener las acciones», pero sí buscan obtener una garantía.

Según se pudo conocer, los beneficiarios del fallo YPF, entre ellos el fondo Burford Capital, manifestaron a la Corte de Apelaciones que no están interesados en tomar el control de YPF a través de ese 51% de acciones exigido por la jueza Loretta Preska, en caso de que Argentina triunfe en su apelación.

Los beneficiarios del fallo YPF informan a la Corte de Apelación que no desean retener las acciones de YPF en caso que Argentina triunfe en su apelación. No desean administrar una petrolera y buscarán la mejor manera de devolver las acciones.