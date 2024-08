Iguacel: «Ojalá muchos políticos dejen la teta del Estado y se pongan a producir»

El exministro de Energía de la Nación de la gestión de Mauricio Macri, Javier Iguacel, reapareció la semana pasada no ya en el ámbito público en donde fue intendente de Capitán Sarmiento, sino ahora al frente de una nueva nueva petrolera, Bentia Energy, surgida de la venta de campos maduros que realiza YPF. Sin pelos en la lengua explicó el por qué de su regreso al privado, las proyecciones del sector hidrocarburífero y los planes que tiene con la firma con la que anticipó que quieren jugar en las grandes ligas.

«Hasta diciembre fui intendente, decidí no volverme a presentar y volver a lo que hice toda mi vida. Soy Ingeniero en petróleo, de hecho de la camada de Miguel Galuccio y varios más, los primeros egresados del ITBA, que vivimos toda la vida de esto», aseguró como preámbulo.

Y detalló que «cuando decidí volver a la vida privada, no dejar para siempre la función pública, pero me parecía que ya había aportado mucho a mi pueblo y a Argentina y me parece bueno que gente del sector privado se involucre un tiempo y después vuelva al privado. Ojalá muchos políticos dejen un poco la teta del Estado y se pongan a producir«.

En diálogo con Cosechas y Negocios de Radio Con Vos, Iguacel marcó que «nosotros veníamos trabajando con mis socios en buscar oportunidades para invertir cuando aparece el Proyecto Andes de YPF y pusimos el pie en acelerador, nos arrimamos a varias empresas neuquinas, con Diego (Manfio) que es el titular de Ingeniería SIMA, que teníamos una relación previa, hicimos rápidamente una asociación y acá estamos».

El exministro sostuvo que «fue un proceso muy profesional por parte YPF y el Banco Santander que es el que organiza como entidad y le da transparencia al proceso. Hubo 60 ofertas en todos estos clústeres y 30 consorcios. De los que miraron la información, fueron 100 empresas de todo tipo, y pudimos ganar en este clúster -Neuquén Norte- donde hubo creo que cuatro ofertas y la nuestra fue la más competitiva».

Y sumó que «éstas áreas que acabamos de firmar el contrato con YPF, están cerca del Rincón de los Sauces, el lugar donde nació mi segundo hijo y viví muchos años ahí. Mi primera experiencia, yo empecé en YPF, y fue en Fortunoso que es un campo bastante parecido a esto que ahora estamos adquiriendo, en zona volcánica».

P- ¿Cómo siguen ahora los pasos para acceder finalmente a la concesión de las áreas?

R- Ahora pasa por el proceso de aprobación de la provincia de la cesión, así que se hicieron las presentaciones, una previa de la parte formal, y va a depender del tiempo que demore que habitualmente en promedio es de 60 días. Aí que esperamos que para septiembre u octubre ya podemos estar allá.

Nuestra operación se va a basar directamente en el campo, a unos 25 kilómetros de Rincón. Llegamos a marcar mucho Rincón, incluso con una visión localista de desarrollar allá. Y en Neuquén van a estar las oficinas, y esto es novedoso, en el Polo Tecnológico que se está construyendo en la barda. Pero va a ser algo chico en principio, más técnico, y la operación en sí misma va a estar en el campo directamente, en Rincón.

P- ¿Por qué la apuesta al convencional?

R- Para poder jugar un Grand Slam, primero tenés que jugar en los ATP y nosotros queremos jugar un Grand Slam pero tenemos que jugar primero los ATP. Hay que empezar de abajo y llegar. El presidente de YPF, Horacio Marín, lo dijo muy bien: no podemos ir al mismo tiempo a un Grand Slam, a un ATP y al club de barrio porque perdemos fuerza. Nuestra apuesta es llegar a competir de igual a igual a todas las compañías. Hacer una compañía que nos que nos suceda, con mucha innovación. Vamos a tener que sacar fuerzas distintas al resto, ser más innovadores, más creativos para poder llegar. Pero quien dice que mañana me estén entrevistando por nuestro primer pozo shale. Hoy este es nuestro primer paso.

P- Técnicamente algunas de estas áreas que firmaron el contrato de cesión tienen potencial hacia Vaca Muerta ¿Van a encarar el shale?

R- Tienen potencial, pero son las más poco atractivas dentro de la cuenca y tienen un problema que es que tienen rocas ígneas justamente por la presencia del volcán, que lo hacen bastante difícil. El desafío es la innovación y la habilidad. Tal vez algún día lo podemos poner en producción.

Hoy nos vamos a concentrar en el convencional que bastante para hacer este ahí tenemos. Vamos a hacer un par de pozos exploratorio, pozos de avanzada, y reparaciones de pozos y después hay que hacer un trabajo muy inteligente de hacerlo más eficiente.

Los costos que tiene YPF por tener la estructura que tiene, por estar focalizado otra cosa, hacían que estos campos en general, los de Mendoza, Neuquén, Chubut, tenían una vida de acá tres años y empezaban a perder plata. Incluso algunos perdían ya este año o estaban empatados y por eso YPF los puso en venta. Hay que hacer un trabajo de eficiencia y ese va a ser nuestro primer objetivo.

P- Hoy se está hablando de un país con un millón de barriles de petróleo hacia el 2027 ó 2028. ¿Cómo cómo ves esos pronósticos teniendo en cuenta las proyecciones que hizo cuando fue ministro?

R- Hoy en todos los titulares dicen 30.000 millones de dólares de exportación. Nosotros lo decíamos, entre 30.000 y 40.000 millones, pasa que antes nadie lo creía y ahora lo cree todos y me alegra mucho. Cuando decíamos que había que hacer el gasoducto que se llamaba Neuba3, le pusieron Néstor Kirchner, pero habíamos dejado hasta la traza, la reversión de gastos norte, la exportación a Brasil por Bolivia. Reabrimos en ese momento, pensando en todo esto las portación a Chile, despedimos el barco en Bahía Blanca justamente porque era claro hacia dónde iba.

Nosotros decíamos que la energía iba a ser la segunda turbina del avión porque el campo es la primera. Vamos a pasar de importar 10.000 millones de dólares a exportar 30 ó 40.000 millones. Argentina tiene tantas cosas hermosas para hacer pero a rápida velocidad, y aún con poco crédito crédito en el sentido de confianza del mundo en Argentina, la energía es muy particular porque el petróleo siempre está en lugares complicados, yo viví en Angola, en Nigeria, en Perú con Camisea que era una selva y estaba Sendero Luminoso.

Teniendo tantos recursos yo lo que decía, y está pasando, es que independientemente la confianza que el mundo puede tener en un país, cuando hay mucha energía de calidad como hay acá, estas cosas, no digo que son secundarias, pero no pesan igual.

P- ¿Es complejo el panorama del país para salir a fondos?

R- Para energía es bastante menos difícil y me sorprendió la cantidad de gente que nos escribió cuando se entró la noticia, gente que tiene para invertir. Hoy no estamos en ese proceso, tenemos los socios adecuados para arrancar, pero realmente me sorprendió el entusiasmo y las ganas de mucha gente de aportar.

Creo que no va a ser el problema, el problema va a ser -en estas áreas- la creatividad, la capacidad tecnológica que tengamos para para ponerlos en marcha, y después eventualmente si desculamos el tema este de las ígneas, también podremos hacer Vaca Muerta.