Impresionante: mirá el video de la araña pollito que recorre Vaca Muerta

Las arañas pollito son parte del paisaje en Vaca Muerta, pero no es una imagen de todos los días. Por eso, cuando son vistas, los trabajadores de la industria no pierden oportunidad y documentan su andar. En esta nota, te mostramos un video de esta particular recorredora de campo.

La grabación la subió Elías Gómez, un joven trabajador de la industria, a través de su perfil de Tiktok (@jjjunior.r). Fue replicado en distintas plataformas y no tardó en generar reacciones entre los usuarios, quienes señalaron lo común que es ver este tipo de artrópodo en la región.

En el video, se ve la araña que va caminando hacia un alambrado. Del otro lado, está Elías, que eligió musicalizar el video con la canción característica de las películas «El hombre Araña». «¿Será la que mató la Vaca?», bromean los usuarios.

Entre los comentarios, también se mencionó la presencia de guanacos en las áreas al norte de la formación en Neuquén. Se trata de un detalle no menor, ya que aledaña al sector está el área protegida Auca Mahuida.

En ella, se pueden encontrar los animales más representativos de la fauna patagónica. El que tiene mayor población es justamente el guanaco, según datos relevados por el Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo (Copade).

Le siguen el choique, la mara y el chinchillón, este último habitante de las bardas rocosas. En cuanto a los carnívoros se destacan el puma, zorros grises y colorados, gatos monteses y de pajonal, hurones y zorrinos.

La fauna en la región de Vaca Muerta se hace presente. Foto: Matías Subat.

Respecto a las aves, es probable encontrar el cóndor, que nidifica en los acantilados al sur de la reserva. Los reptiles en la zona comprenden numerosas especies de lagartijas, «algunas probablemente endémicas (exclusivas) del volcán y en la zona sur (aunque solo marginalmente protegida en la reserva) se puede encontrar a la tortuga de tierra patagónica», detallaron.

Sobre los artrópodos, es posible encontrar un sin fin de variedades. Entre los más comunes están los llamados bicho cascarudos y las arañas viuda negra. En menor medida, es posible ver arañas pollito, como la registrada en el video.

