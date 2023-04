Litio en Vaca Muerta: solicitaron estudiar 40.000 hectáreas

La minera mendocina Electric Metals SA presentó cuatro solicitudes de cateo para explorar rocas que pueden ser portadoras de litio. La firma actúa en representación de GreenShift Commodities, una minera canadiense que busca estudiar el litio en Río Negro, Neuquén y Chubut. En total solicitaron el cateo para 40.000 hectáreas ubicadas cerca de Piedra del Águila, en el departamento Collón Curá.

«Se registraron cuatro solicitudes de cateos donde se presume que tienen como finalidad la exploración de rocas portadoras de litio. Los cateos pueden estar orientados a determinados minerales, pero también pueden surgir otros de la primera categoría», explicó el director provincial de minería, Carlos Portilla en diálogo con Energía On.

Estas solicitudes se ubican al sur de la provincia, cerca de la localidad de Piedra del Águila. «Estarían orientados a la búsqueda de espodumeno, el mineral que contiene al litio», subrayó. Se trata de 40.000 hectáreas cercanas al límite con Río Negro, provincia donde se concentra la mayor cantidad de superficie que pretende estudiar la minera canadiense a través de su «Proyecto Río Negro».

Si todo el trámite se efetúa sin ningún tipo de inconvenientes y «si en paralelo, la empresa esta o cualquier otra, fuera cumpliendo con las obligaciones ambientales, que es la presentación de un Informe de Impacto Ambiental, entonces entre 80 y 90 días estaría resuelta la solicitud«, detalló el referente.

Sin embargo, es considerable la cantidad de casos donde este periodo de tiempo se extiende. A veces sucede que «puede haber superficiantes involucrados. Entonces hay que darle la comunicación correspondiente de que en su tierra, en su fracción, en sus lotes, se está generando y gestionando un pedido de cateo«, ejemplificó.

La mayoría de las hectáreas a explorar del proyecto se ubican en Río Negro. Foto: gentileza.

«Esto no es vinculante a la hora de decidir si se otorga o no un cateo, pero el Código Nacional de Minería indica que hay que comunicarle a los superficiantes sobre esta situación», expresó. Hay casos donde puede suceder que no tienen un domicilio legal establecido por lo que deben gestionar el trámite. «Todos esos procesos llevan su tiempo y alargan la aprobación«, marcó.

Una vez terminada la cuestión administrativa y aprobada la solicitud, «se emite una resolución de concesión que se libra en tanto y en cuanto también esté aprobado el informe de Impacto Ambiental para esa exploración», indicó.

En Río Negro, la secretaría de Energía había confirmado a este medio que las empresas que operan en representación de Green Shift son Formentera SA y Electric Metals SA. Según informaron, son las que están haciendo las solicitudes de los derechos mineros. En la actualidad, la presentación de documentación está siendo evaluada por la secretaría de Minería.

Por el momento, Portilla prefirió no hablar de expectativas: «el litio que proviene de la roca dura, del espodumeno, ciertamente debe cumplir con un grado de pureza y de concentración lo suficientemente apto como para justificar la explotación«.

«Nosotros preferimos siempre ir paso a paso en el sentido de tener primero la certeza de que se explora y de que el mineral existe. Son procesos largos de inversión totalmente a riesgo que todos esperamos que llegue a un buen puerto, que tengan éxito«, concluyó.

Los métodos de exploración que podría usar la firma para encontrar litio en Neuquén

Según explicó Portilla, los métodos exploratorios pueden variar entre superficiales, a través de trincheras o zanjas; perforaciones a profundidad o también un método indirecto de exploración, como puede ser el de exploración geoeléctrica.

En estos últimos «se hace una exploración indirecta a través de la emisión de corrientes eléctricas que, según atraviesan las distintas formaciones rocosas, identifican si la estructura sigue a profundidad. Si sigue, también se puede determinar con algún grado de certeza de qué mineral se trata«, comentó.

En el caso del cateo previsto por Electric Metals, aún no se sabe de qué forma se hará «porque aún no tenemos el detalle técnico presentado al respecto. Puede ser un método, puede ser otro o pueden ser ambos a la vez», expresó Portilla.

Sin embargo, la minera GreenShift dio detalles de cómo efectuará la exploración en Río Negro. Las tareas comenzarán con un programa de exploración Fase 1 que durará tres meses. El plan de trabajo consiste en prospección, muestreo de roca por esquirla y excavación de zanjas en las áreas de mayor prioridad.

Utilizarán un analizador LIBS (una espectroscopia de descomposición inducida por láser), lo que proporciona una estimación en tiempo real del grado de litio. La firma explicó que de esta forma los equipos de campo evaluarán el potencial y priorizarán los objetivos para el trabajo futuro. Aún no está confirmado, pero podría entenderse que en Neuquén utilizarán un método similar.

Respecto a Electric Metals, ya tiene otras solicitudes de cateos por otros minerales en la provincia. «Sería por uranio, por banadío, en otras zonas de la provincia. Están más o menos en el mismo estado. Siguiendo el proceso de concesión. Aún no tiene concesionado ningún cateo, por lo que no pueden explorar en el terreno», comentó el referente.

A fines del año pasado, la secretaría de Energía de Río Negro confirmó que la firma «ya está haciendo algunas aproximaciones a la comunidad en conjunto con la secretaría de Minería» para la exploración del litio en roca dura.