Mañana habrá asamblea general de Petroleros en Vaca Muerta

El sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa convocó para mañana a las 10 a una Asamblea General en Añelo. Será para comunicar qué respuestas brindaron las cámaras ante el pedido de mayor seguridad y la eliminación del sistema On Call, reclamos que se mantienen en agenda según confirmó el secretario general del sindicato, Marcelo Rucci.

Pasado el mediodía de hoy, el sindicato mantuvo una reunión con representantes de las cámaras empresariales para abordar los reclamos. Por un lado, solicitan mayor seguridad: «un tema que no lo vemos caminar en la celeridad que debería tener. Venimos de padecer accidentes fatales, queremos que esto se resuelva y que se termine rápidamente y que se invierta», señaló el secretario general, Marcelo Rucci.

Por el otro, solicitaron la eliminación de los contratos On Call, que consiste en que las empresas contratan personal por un período determinado, que muchas veces no superan los tres meses, y son para trabajos específicos. De esta forma se evita el pase a planta de personal.

«Nosotros emplazamos en un mes terminar con el sistema On Call, resulta que no han llamado, ninguna sola empresa, para hablar de contratos«, expresó Rucci en diálogo con Radio Nacional Neuquén. «Eso va a traer un conflicto muy grande. Nosotros no vamos a permitir un solo despido. Esto lo deberían haber hecho como correspondía, porque el sistema on call no está contemplado en la Ley de Trabajo», aseveró.

A su vez, el representante remarcó que son reclamos de larga data y que «hemos hecho los pasos que corresponden, en la vía que corresponde. La responsabilidad de la respuesta la tienen las productoras, nosotros hasta acá estamos esperando, hemos sido pacientes, hemos sido razonables, pero si no hay respuesta, mañana esto puede terminar mal«.

La asamblea general está convocada para mañana a las 10 de la mañana. Casi llegadas las 14 el sindicato continuaba en discusión junto con las cámaras. La medida tendrá lugar en Añelo, junto a la estación de servicio Shell, sobre la intersección de las rutas provinciales 7 y 17.