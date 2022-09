El polémico mensaje de Petroleros tras el acuerdo por el incendio de la refinería NAO

A río revuelto ganancia de pescadores dice el reconocido refrán popular, que se refiere a quienes suelen sacar provecho de situaciones de caos o desorden. Precisamente este es uno de los análisis que se puede hacer sobre el sindicato petrolero de base local, tras el acuerdo por la seguridad que firmaron junto a petroleras y provincia por la tragedia en la refinería NAO de Plaza Huincul.

Horas después de la explosión, que se produjo el jueves a la madrugada, el sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa lanzó un paro total de actividades y convocó al resto de los actores a una reunión urgente al día siguiente.

Tras un intenso encuentro de más de tres horas las partes firmaron un acuerdo tripartito de unos siete puntos (ver adelante), con el objetivo de reforzar la seguridad en las operaciones, un eje en el que todos los presentes estuvieron de acuerdo.

Sin embargo, el gremio aprovechó para incluir un punto dentro de lo se firmó que no tenía nada que ver con el incidente en la refinaría de New American Oil y tampoco estaba vinculado con los anteriores de registro en la región.

No solo esto sino que además celebró inmediatamente con una imagen que hizo circular a través de WhatsApp entre delegados, y que causó un fuerte rechazo por el resto de los actores.

El polémico mensaje

La imagen que circuló por WhatsApp inmediatamente tras la firma con provincia y empresas.

A menos de 30 minutos después de la firma del acuerdo, cuando circularon las primeras imágenes, el sindicato petrolero, que lidera Marcelo Rucci, hizo circular a través de WhatsApp una imagen que celebraba un sólo punto del acuerdo.



«Se acabaron los servicios on call y la precarización laboral. Seguimos cumpliendo. Sangre Negra». Son los tres mensajes de la imagen que además lleva la firma del secretario general y del gremio.

Junto a Rucci aparece el CEO de YPF, Pablo Iuliano, y el jefe de Gabinete de Neuquén, Sebastián González.

Diversas fuentes de la industria que dialogaron en estricto off the record con este medio criticaron la imagen del gremio no solo por entender que «no era momento para celebrar nada«, sino que también consideraron que fue una actitud que «quita seriedad» y juega «contra» la licencia social de la actividad.

Qué son los contratos on call

Desde el año pasado que el sindicato petrolero de base local puso en agenda el pedido para terminar con el sistema de contrataciones on call en la industria, bajo el argumento de que las empresas «hacen abuso» de esta herramienta y fomentan la «precarización«.

El sistema on call no es otra cosa que una herramienta a través de la cual las empresas contratan personal por un período determinado, que muchas veces no superan los tres meses, y son para trabajos específicos. De esta manera evitan el pase a planta de personal.

El planteo del gremio y una nueva oportunidad

El gremio asegura que las empresas aprovechan este sistema para contratar de manera consecutiva a personal de la industria, haciendo uso indiscriminado con el objetivo de ahorrar en cargas sociales y hay casos que respaldan este planteo. Por esto es que dentro de las últimas negociaciones salariales el gremio presionó para saldar este tema, sin mucho éxito.

Sin embargo, los datos muestran que este tipo de contrataciones no está vinculado con las muertes de la industria en la región. En la reunión del viernes el gremio vio una nueva oportunidad para poner el tema sobre la mesa y esta vez sí tuvo éxito.

Los siete puntos que acordaron y el análisis del incidente

Las diferencias entre las partes no fueron el eje principal del encuentro del viernes, y todos los presentes coincidieron en la necesidad de aplicar medias más estrictas de seguridad, pese a ser una industria fuertemente controlada.

Coincidieron que no se trata de falta de inversión en la materia, ni tampoco que hay que sumarle un número exacto de capacitaciones -a las actuales- simplemente por inflar un número ya que eso tampoco es garantía de que no habrá más incidentes con fatalidades. El eje estuvo en la necesidad de conocer en detalle qué fue lo que sucedió en la refinería de NAO, para aplicar medidas específicas.

La reunión culminó con un acuerdo de siete puntos que las partes se comprometieron a aplicar en conjunto:

1) Se incorporará el gobierno provincial y la mutual de petroleros MEOPP al existente Comité Mixto de Seguridad, Prevención e Higiene.

2) Implementarán una nueva plataforma de observación y monitoreo conjunto.

3) Erradicaron, en un plazo de 30 días, las contrataciones on call, con excepción de los servicios especiales.

4) Optimizarán los programas de capacitación y habilitación de personal en actividad y futuros ingresantes en aspectos vinculados a la seguridad, y se fijó un plazo perentorio de 90 días para su implementación.

5) Diseñarán, financiarán e implementarán un centro regional de formación y entrenamiento en Seguridad de la actividad.

6) Garantizarán las inversiones necesarias para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente.

7) Identificarán la adecuada cobertura de personal operativo y de supervisión en materia de seguridad.