Marcelo Rucci: «Ya les advertimos, se vienen tiempos difíciles» con el nuevo Gobierno

Cerca del mediodía, el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa se reunió en Añelo para la primera asamblea general del año. El secretario general, Marcelo Rucci, advirtió que con la nueva gestión de Gobierno de Javier Milei «tenemos que estar preparados para tiempos difíciles«. Confirmó que el sindicato va a adherir al paro convocado por la CGT del 24 de enero a partir de las 8 de la mañana.

Acompañado por el secretario general adjunto, Ernesto Inal; el secretario gremial, Daniel Andersch y el delegado regional, Ricardo Jara, Rucci fue el único que brindó un discurso en el predio de petroleros privados, junto a la construcción del nuevo hospital del sindicato. Habló sobre el incremento salarial obtenido del 47,6% a cobrarse en enero tras la inflación de noviembre y diciembre.

«Nos quedan tres ajustes más: enero, febrero y marzo. Vamos a ir los tres meses viendo la diferencia con la inflación. Tenemos pautada para febrero la cláusula del 17,5% y en marzo 10%. Sabemos que la inflación va a superar ese número. Por eso, lo que supere se le va a agregar a ese porcentaje que teníamos pautado», aseguró el referente.

Tras esta breve información, Rucci fue contundente: «tenemos que estar preparados para tiempos difíciles compañeros. En abril comenzamos la nueva paritaria. No va a ser fácil. El Impuesto a las Ganancias va a ser una pelea, la estanflación, el cambio en las horas extra que no se van a cobrar».

Señaló que reconoce el malestar entre compañeros que «están frustrados por Gobiernos que han venido sucediendo y no confiaron en sus dirigentes. Confiaron en la palabra de personas que apenas conocían por sobre sus dirigentes. Cada uno puede tener la inclinación política que quiera, pero cuando va en contra de los intereses de ustedes y su familia. Ahí hay que decir que no».

«Hoy estamos metidos en un gran problema que lo generaron los que votaron a la derecha una vez más y decían que esto no iba a caer sobre las espaldas de los trabajadores. Es lo primero que pasó. Ahora hay que pensar para adelante. No volver para atrás. Confíen en la dirigencia compañeros. Si no confían en nosotros y no tenemos el acompañamiento de ustedes, van a terminar siendo esclavos», señaló.

A la vez, marcó que «los únicos favorecidos con esto son la casta. Nosotros no somos casta. Me he cansado de decirles compañeros, somos trabajadores que necesitamos laburar para llevar el pan a casa. Ustedes se creen que son casta porque cambiaron el auto, pero ¿saben por qué están en una situación diferente? Porque tienen dirigentes que se esfuerzan para que ustedes estén bien».

En medio de los aplausos y cantos, el referente señaló que acompañarán el paro decretado por la CGT a partir de las 8 de la mañana. «Compañeros vienen por los trabajadores, por sus familias, sus hijos, los jubilados. Ahora les meten más la mano en el bolsillo. No tienen ni para comprar remedios. ¿Los vamos a dejar tirados? Vamos a adherir al paro«, marcó.

Rucci se refirió al tratamiento de la Ley Ómnibus en el Congreso y recordó a diputados y senadores «que fueron elegidos por los trabajadores. Ojo, no se vendan. A los trabajadores no se los entrega. Todas las miradas están puestas en Vaca Muerta. Quiero recordarles que esto fue posible gracias al esfuerzo de los trabajadores».

Al cierre del discurso pidió «estar firmes y juntos para defender nuestros derechos. Ahora viene el tiempo de resistir y si nos encuentran unidos les va a ser más difícil avanzar. Pero la fortaleza la tienen que dar los trabajadores porque los dirigentes solos no pueden. El día nosotros como dirigentes que no podamos defenderlos nos iremos, porque no somos ni cobardes ni traidores de nuestros compañeros«.