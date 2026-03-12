Marín: “Vaca Muerta es la clave para que el país exporte entre US$40.000 y US$50.000 millones desde 2032”

Horacio Marín participó de un panel con gobernadores en Nueva York, donde destacó el potencial exportador del petróleo y el gas argentinos y el interés de inversores internacionales. Foto gentileza.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, cerró su participación en el Argentina Week con una actividad organizada por IDEA en la que se analizaron las oportunidades del país en energía, petróleo y gas. Compartió el panel con los gobernadores de las provincias de Mendoza, Neuquén, Chubut, Corrientes y Río Negro. Durante su exposición, Marín destacó el interés que generó el evento que reunió a más de 800 personas en Nueva York.

En este marco, el presidente de YPF señaló que “Vaca Muerta es la clave para que el país exporte entre 40 y 50 mil millones de dólares a partir del 2032 y se generen más de 40.000 puestos de trabajo”.

“Con VMOS y Argentina LNG vamos a instalar el hub exportador más importante de Sudamérica, con exportaciones por 37.500 millones de dólares por año”, afirmó Marín. Además, destacó que se trata de inversiones de origen internacional que llegarán al país de la mano de “dos gigantes como Eni y Adnoc”. “Nada de todo esto hubiera sido posible sin el RIGI”, agregó el CEO de la compañía.

En el cierre de su participación, Marín repasó las oportunidades que se abren en otras provincias. En Mendoza, la compañía prevé perforar dos pozos en “la lengua de Vaca Muerta”; en Santa Cruz, “estimamos perforar un nuevo pozo en Palermo Aike”; y “proyectamos explorar el potencial del D-129 en Chubut”.

“Quiero felicitar a todos los que hicieron posible este evento. Fue una semana muy exitosa y en donde hubo mucho interés por lo que está pasando en nuestro país”, señaló. También valoró la presencia de todos los gobernadores, “una muestra de unión para que la Argentina despegue definitivamente”.

También se refirió a las perspectivas de la exploración offshore: “Vamos a perforar con Eni en Uruguay y después en Argentina. Ahí confiamos en que podemos encontrar crudo porque se correlaciona con Namibia”.

Durante el Argentina Week, Marín mantuvo encuentros con ejecutivos de empresas internacionales y entidades financieras interesadas en financiar el proyecto Argentina LNG. También participó de un panel junto a Marcelo Mindlin, de Pampa Energía, y Marcos Bulgheroni, de PAE, donde destacaron el potencial energético de la Argentina, entre otras actividades.

Combustibles y volatilidad del petróleo

En medio de un contexto de inestabilidad en la región del Golfo Pérsico que reactivó la volatilidad del precio del petróleo a nivel internacional, la situación en el estrecho de Ormuz —un paso clave para el comercio mundial de crudo— provocó subas en los mercados y encendió la preocupación por su posible traslado a los surtidores locales.

En declaraciones recientes, Marín buscó llevar calma y descartó ajustes inmediatos en el precio de las naftas. “No va a haber cimbronazos con el precio de los combustibles”, afirmó, y subrayó que la empresa actúa con prudencia ante escenarios de alta volatilidad: “Nosotros tomamos decisiones tranquilas frente a estas situaciones”.

El directivo explicó que la petrolera no toma como referencia el valor diario del barril, sino que aplica un esquema de suavización.

“En YPF tenemos una política de precios, no vemos el precio del petróleo en el día, tenemos un acuerdo con los consumidores. Lo que hacemos es tener un promedio, entonces cuando hay precios del petróleo que duran muy poco no afecta al precio de los combustibles”, sostuvo. Según detalló, el mecanismo busca evitar traslados automáticos de subas o bajas repentinas.

“Lo que hacemos es que tanto en las caídas y subidas rápidas no tiene afectación en el precio al consumidor”, indicó. Y reforzó esa idea al señalar: “Tenemos una fórmula matemática para que los picos y los valles no afecte al consumidor. Siempre es mejor mantener los precios constantes. No esperen cimbronazos, por eso hicimos esa política de precios de promedios móviles”.