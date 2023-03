Más de 80 camiones por día transportan petróleo desde Vaca Muerta

Mientras en el mundo se avanza en planes de reducción de emisiones y en los mismos desarrollos de Vaca Muerta se busca dejar de usar bombas a gasoil para reducir la contaminación, más de 80 camiones por día están teniendo que trasladar por tres provincias parte de la producción de petróleo de la formación ante la saturación de los oleoductos existentes.

Esta situación comenzó a plasmarse en el último trimestre del año pasado cuando la producción colmó la capacidad adicional que había sumado la red de Oleoductos del Valle (Oldelval) y fue agudizándose con el correr de los meses.

Con el plan de ampliación Vivaldi, la firma a cargo del sistema troncal de transporte que va desde Neuquén hasta Puerto Rosales, sumó espacio para casi 50.000 barriles por día, pero ya en octubre esa capacidad de agotó y recién será extendida cuando se complete la primera fase del actual plan Duplicar Plus.

Ante esto, las empresas que no quieren pisar sus desarrollos se encuentran con una alternativa casi impensada hace un par de años atrás: llevar parte de sus barriles en camiones hasta el puerto. Esta maniobra implica no solo sumar decenas de camiones al tránsito que va desde Neuquén, pasa por Río Negro y llega a la zona de Bahía Blanca, sino que además genera más emisiones ante el paso esos camiones.

“Hay 15.000 barriles de petróleo por día, en 80 camiones, que son transportados hoy por el cuello de botella que tenemos”, aseguró el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, poniéndole así un número actualizado a esta situación.

La ruta del petróleo en camiones

Energía On indagó para conocer en detalle cómo se llega a este volumen que no es para nada menor si se tiene en cuenta por ejemplo que toda la provincia de Río Negro tiene una producción diaria apenas superior, de 22.000 barriles.

Según se supo, hay dos grandes flujos del petróleo que hoy son transportados en camiones. El primero parte del punto de cargas que tiene el sistema de Oldelval en Challacó.

Allí, son unos 1.300 metros cúbicos, se decir más de 8.100 barriles diarios, los que a diario son cargados en 37 camiones y que emprenden destino hacia tres puntos diferentes. Un volumen menor se destina a las refinerías de la zona, como es el caso de Foxpetrol en Senillosa.

Una cantidad media de camiones viajan con destino a las refinerías de Mendoza, ya que por el punto de carga, el petróleo que llevan es de tipo convencional y tiene mejor aptitud para la elaboración por ejemplo de gasoil.

En tanto que el tercer destino, y mayoritario, es Puerto Rosales, desde donde parten los sistemas hacia las grandes refinerías del país y al nodo exportador.

A este segundo punto del puerto es al cual llegan los más de 40 camiones restantes que provienen de áreas de Vaca Muerta que no pueden inyectar más producción en la red de Oldelval.

De hecho, el grueso de esa producción corresponde a una misma firma que registró un crecimiento en su producción mayor a los permisos de carga que obtuvo para la red de oleoductos.

Pero también hay otros camiones que parten desde áreas con producciones más acotadas sin infraestructura de conexión a la red troncal ya que en la misma recién tendrán capacidad disponible a medida que avance el plan de duplicación.

La razón detrás de esta costosa logística en camiones es que el grueso de esos barriles son destinados al mercado exportador, en donde el año pasado terminaron recibiendo un precio promedio de 87 dólares, es decir más de 20 dólares por encima del precio doméstico.

Pero además de los vehículos que transportan el petróleo de Vaca Muerta al puerto, desde las instalaciones de Oiltanking Ebytem parten desde el año pasado otro grupo de camiones, pero esta vez en sentido opuesto.

Se trata de más de 30 camiones que trasladan a diario cerca de 600 metros cúbicos de petróleo hacia la refinería de YPF de Luján de Cuyo, Mendoza. El eje de esta maniobra no están en obtener un plus de ganancia con cada barril, sino en mejorar el funcionamiento de la destilería.

Y es que el petróleo que llevan es de tipo pesado, fundamentalmente el Escalante que se descarga en buques en Puerto Rosales, y que le permite a la refinería mejorar su producción, en especial de gasoil.

A las empresas involucradas en estos movimientos de petróleo por las rutas de la región no les gusta hablar sobre el tema, ya que es fácil cuestionar la huella de carbono que dejan a su paso.

Sin embargo, en off the record, señalaron que esta situación no solo podría verse desactivada con la obra de ampliación que está realizando Oldelval y que prevé estar terminada a principios de 2025, sino también con el oleoducto que la estatal YPF planea realizar por Río Negro junto a un puerto de exportación de crudo en la zona de Punta Colorada.