Litio en Salta: NOA Lithium obtiene nuevos resultados que refuerzan sus expectativas para el proyecto Río Grande

La minera canadiense NOA Lithium Brines presentó los últimos resultados de su programa de perforación de exploración en el proyecto Río Grande, ubicado en Salta. Según informó, se registró una concentración promedio de 651 miligramos de litio por litro (mg/L) en ocho muestras de salmuera extraídas durante las pruebas de bombeo en uno de los pozos.

El pozo, identificado como RT-RG26-PW002, se perforó hasta una profundidad aproximada de 404 metros y fue completado en septiembre, cuando comenzaron las pruebas de bombeo. Según la empresa, los ensayos iniciales mostraron una respuesta estable a medida que aumentaban los caudales de extracción.

El resultado de laboratorio corresponde a la salmuera bombeada durante las pruebas y no representa necesariamente la concentración de litio de todo el salar. Las muestras reflejan el aporte combinado de los distintos intervalos productivos conectados al pozo.

Las pruebas hidráulicas alcanzaron caudales de extracción de hasta aproximadamente 25 litros por segundo. A partir de esos resultados, la empresa recomendó un caudal operativo cercano a los 20 litros por segundo, por encima de los 15 litros por segundo contemplados en la evaluación económica preliminar del proyecto.

La perforación se completó con la instalación de 142 metros de revestimiento con filtro, distribuidos en los niveles identificados como potencialmente productivos dentro del pozo. Las muestras analizadas se recolectaron durante las pruebas de descenso escalonado y de caudal constante.

Para determinar la composición de la salmuera, las muestras se enviaron al laboratorio independiente Alex Stewart International Argentina, con sede en Salta.

Respecto a los resultados obtenidos, Gabriel Rubacha, director ejecutivo de NOA, expresó que desde la firma se sienten «muy alentados por la concentración promedio de litio de 651 mg/L en la salmuera bombeada durante las pruebas en Río Grande».

«Estos resultados han confirmado nuestra evaluación inicial positiva realizada durante el pozo de perforación con diamante completado cerca de este pozo. Junto con el sólido desempeño del pozo reportado en septiembre, estos resultados actuales refuerzan nuestra confianza en el potencial de esta zona del proyecto«, añadió.

NOA Lithium Brines se enfoca en la exploración y desarrollo de proyectos de litio en la provincia de Salta, dentro del denominado Triángulo del Litio. Actualmente, mantiene los derechos sobre tres posiciones de salares en Salta: Río Grande, Arizaro y Salinas Grandes, que en conjunto abarcan más de 140.000 hectáreas.