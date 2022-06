La segmentación de tarifas no incorporó la zona desfavorable: quiénes pagarán más por gas y luz

Finalmente el gobierno nacional aplicó la anunciada segmentación de los usuarios residenciales de los servicios de gas natural por redes y energía eléctrica por medio del DNU 332/2022 que se publicó esta mañana. La norma dividirá a los millones de usuarios de todo el país, incluyendo la zona, en tres grupos que tendrán desde un 0% de aumento, hasta una quita total de los subsidios a la energía que derivará en aumentos de un 250% a aplicarse en tres tandas.

El esquema de segmentación es el mismo que se debatió en la pasada audiencia pública del mes pasado que divide a los usuarios de ambos servicios en tres grupos. El primero corresponde al segmento de más alto poder adquisitivo, que según señaló la portavoz del gobierno, Gabriela Cerrutti, representaría un 10% de los usuarios.

En este caso se fijaron los siguientes parámetros, y se precisó en el DNU firmado por Alberto Fernández, que ingresarán en la categoría sin subsidios quienes cumplan al menos con uno de los requisitos.

*- Ingresos mensuales netos del grupo familiar que superen un valor equivalente a tres y media (3,5) Canastas Básicas Totales (CBT). Esto marca hoy un valor de unos 333.000 pesos de ingreso familiar mensual.

*- Ser titulares de tres o más automóviles con antigüedad menor a 5 años.

*- Ser titulares de tres o más inmuebles.

*- Ser titulares de una o más aeronaves o embarcaciones de lujo según la tipología aplicable por AFIP.

*- Ser titulares de activos societarios que exterioricen capacidad económica plena.

La segunda categoría corresponde a los hogares de menores ingresos. En este caso se detalló que no tendrán más subas en lo que resta del año, incluyendo este mes, ya que se fijó que afrontarán un alza del 40% sobre el nivel de Coeficiente de Variación Salarial. Los parámetros para ingresar a este grupo son los siguientes:

*- Ingresos netos menores a un valor equivalente a una Canasta Básica Total.

*- Ser integrante del hogar con Certificado de Vivienda ( ReNaBaP)

*- Certificar domicilio donde funcione un comedor o merendero comunitario previamente registrado en RENACOM.

*- Que al menos un integrante del hogar reciba la pensión vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

*- Que al menos un integrante posea certificado de discapacidad expedido por autoridad competente y, considerando a los integrantes del hogar en conjunto, tengan un ingreso neto menor a 1,5 Canastas Básicas Totales.

En tanto que el tercer grupo, de ingresos medios, podría definirse por la exclusión de los dos anteriores y afrontarán la suba ya anunciada a principios de mes del 17% en la tarifa eléctrica y del 25% en la tarifa del gas, que corresponde a un 80% del Coeficiente de Variación Salarial registrado el año pasado. Además se sumaron las siguientes condiciones:

*- Ser propietarios de dos o más inmuebles, considerando a los integrantes del hogar en conjunto.

*- Ser propietarios de un vehículo de hasta tres años de antigüedad.

El DNU fija además un sistema para que los usuarios puedan reclamar su reconsideración para ser cambiados de categoría. Se trata del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (Rase).

Qué pasa con la titularidad de los servicios

Un punto gris que se identificó desde el inicio del debate de la segmentación fue que existen en todo el país miles de usuarios de los servicios que no son los titulares de los medidores que abonan.

Este punto fue subsanado por el DNU dado que se fijó la creación de una nueva categoría, la de «Usuarios Residenciales de Servicios» que hace que sea el usuario real de la prestación quién deba afrontar la segmentación, independientemente de quién sea el titular del medidor.

Para esto esa nueva categoría requerirá un trabajo de entrecruzamiento de datos entre las distribuidoras y los órganos de control correspondientes.

No se contempló la zona desfavorable

Otro punto polémico que se detectó durante el debate pero que no fue contemplado en el DNU es el diferencial salarial que se reconoce en varias provincias del país bajo la figura de Zona Desafavorable.

El texto del DNU fija los parámetros de ingresos económicos de las familias, pero sin tener en cuenta la incidencia de este diferencial salarial que irónicamente es incluso reconocido para los trabajadores del gobierno nacional.

Al no contemplar este plus, se equiparan los ingresos de las familias de todo el país, a pesar de que la Zona Desfavorable precisamente reconoce que el costo de vida no es igual en todas las provincias.

Si se toma como ejemplo la región, la mayoría de los gremios reconocen un plus de Zona Desfavorable del 40%, que haría que un ingreso familiar de 333.000 pesos debiera considerarse solo a razón de unos 200.000 pesos y quedar por ende dentro de la categoría de ingresos intermedios y no la categoría que afrontará la quita total de subsidios.

Cómo será la quita de subsidios

Más allá del debate por la Zona Desfavorable, quienes ingresen en la categoría 1 deberán afrontar la quita total de los subsidios que desde el mismo gobierno se reconoció que implicará subas de hasta un 250% en las tarifas que se abonan de luz y gas.

El DNU marca que estos aumentos se aplicarán en tres tandas, bimetrales, completándose la quita total de subsidios a fin de año.

Además, el DNU fija que este sistema de segmentación se aplicará a partir de este mes, con lo cual se dará en forma retroactiva por las dos semanas que ya transcurrieron.

Dudas sobre la aplicación en la tarifas eléctricas del interior

Desde las distribuidoras eléctricas de la zona el DNU fue una gran sorpresa ya que no esperaban que se abarcara a todo el país. Sin embargo se señaló que, si bien el traslado de estos cambios a las facturas será más lento que en el caso del AMBA ya que aquí deberá ser aprobado por cada poder concedente, también se planteó que existen dudas sobre si corresponde dicha aplicación.

Es que puntualmente el DNU marca en los considerandos la audiencia pública realizada por la tarifa eléctrica pero que fue exclusiva para los usuarios bajo la órbita del ENRE, es decir los usuarios del AMBA que son atendidos por Edesur y Edenor.