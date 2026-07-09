Neuquén incorporó equipos de respaldo para garantizar el abastecimiento de gas en Rincón de los Sauces

Uno de los equipos de gasoducto virtual ya fue instalado y los restantes quedarán operativos esta semana para reforzar el abastecimiento de gas en Rincón de los Sauces ante contingencias en el sistema de provisión. Foto gentileza.

El Gobierno de la Provincia, a través de Hidrocarburos del Neuquén S.A. (HIDENESA), implementó un sistema de respaldo para fortalecer el abastecimiento de gas en Rincón de los Sauces ante eventuales interrupciones en la provisión desde los yacimientos que suministran el recurso a la localidad.

La decisión se adoptó luego de las fallas registradas en el sistema de compresión de Bentia Energy S.A., una de las operadoras privadas que abastecen de gas a la ciudad. Si bien esta situación es ajena a HIDENESA, la empresa provincial mantiene un seguimiento permanente y coordina acciones con las operadoras para garantizar el suministro a la población.

El presidente de HIDENESA, Raúl Tojo, explicó que Rincón de los Sauces presenta una condición particular dentro de la provincia, ya que no recibe el gas a través de un gasoducto troncal, como ocurre con ciudades como Neuquén capital, sino directamente desde los yacimientos operados por empresas privadas.

«Nosotros dependemos de las operadoras para la provisión de gas a Rincón de los Sauces«, señaló. Precisó que el abastecimiento llega desde Filo Morado, operado por YPF, y desde Volcán Auca Mahuida, operado por Bentia Energy.

Tojo indicó que las bajas temperaturas registradas durante las últimas semanas provocaron reiteradas detenciones en las compresoras de Volcán Auca Mahuida, afectando temporalmente el envío de gas hacia la localidad.

En ese sentido, aclaró que HIDENESA no interviene en la producción del gas ni en su transporte desde los yacimientos, sino que cumple exclusivamente la función de distribuirlo dentro de la ciudad una vez que ingresa a su sistema.

Frente a esta situación, y por decisión del gobernador Rolando Figueroa, la Provincia contrató cuatro equipos de Gasoducto Virtual (GNC), con una capacidad total de 16.000 metros cúbicos, que permanecerán disponibles durante 60 días para abastecer a Rincón de los Sauces en caso de interrupciones temporales provocadas por desperfectos en las instalaciones de las operadoras.

«Cuando se produzca una contingencia vamos a contar con una ventana de entre cuatro y seis horas para seguir entregando gas mientras se restablece el funcionamiento de las compresoras. La decisión fue dar una respuesta concreta a los vecinos«, expresó Tojo.

La contratación de este servicio demandó una erogación provincial de 580.000 dólares e incluye el alquiler de los equipos a Camuzzi por un período de 60 días. Uno de ellos ya fue instalado y los restantes quedarán operativos durante esta semana, mientras que la prueba integral del sistema está prevista para el viernes 10 de julio.

El titular de HIDENESA destacó que esta medida permite afrontar la coyuntura durante el invierno, aunque señaló que la solución de fondo consiste en vincular a Rincón de los Sauces con alguno de los gasoductos troncales de la provincia, lo que otorgaría mayor previsibilidad y seguridad al abastecimiento.

Finalmente, agradeció la colaboración de la Municipalidad de Rincón de los Sauces, que cedió un predio para instalar los equipos de respaldo en un sector estratégico cercano al sistema de distribución.