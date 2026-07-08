Argentina y Chile reactivan un tratado minero para facilitar proyectos por más de US$ 20.000 millones

Este miércoles, representantes de Argentina y Chile celebraron un encuentro en la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de impulsar de manera conjunta mecanismos que permitan el desarrollo de los proyectos mineros que encuentren cerca de la frontera entre ambos países.

A partir del dialogo, se resolvió reactivar los mecanismos del Tratado de Integración y Complementación Minera para facilitar el desarrollo de distintos proyectos transfronterizos por más de 20.000 millones de dólares, destinado a nuevas inversiones, empleo y oportunidades para las regiones.

La reunión tuvo lugar en el marco de la XIX Reunión Ordinaria de la Comisión Administradora del Tratado de Integración y Complementación Minera Argentino-Chilena. Allí participaron el Secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero; una delegación de Chile encabezada por el subsecretario de Relaciones Exteriores, Patricio Torres, y el subsecretario de Minería, Álvaro González; y el director de Integración Económica Latinoamericana y el Caribe, Marcos Stancanelli.

Durante el acto se revisaron distintas materias para aprovechar los recursos mineros que se encuentren en zonas fronterizas, y también se buscó coordinar en la manera de otorgar facilidades para el desarrollo de esa industria de manera conjunta.

El subsecretario de Relaciones Exteriores, Patricio Torres, se mostró optimista y sostuvo que «tenemos una oportunidad única en la que podemos sacar grandes ventajas para nuestras economías».

En ese sentido, señaló: «Contamos con una extensa frontera compartida con importantes yacimientos para exportar hacia otros mercados elementos esenciales que el mundo necesita hoy producto del avance en la tecnología».

La agenda llevada adelante entre ambos países no es reciente, ya que el Tratado de Integración y Complementación Minera que fue firmado en 1997. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, se lo destacó como un instrumento que ha contribuido a fortalecer la cooperación y el desarrollo de proyectos en este ámbito.