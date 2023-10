Offshore: lanzarán una nueva ronda para explorar el Mar Argentino

En los últimos años, las exploraciones offshore cargan con un historial de parates y reactivaciones. Este año, está prevista una segunda ronda de licitación para adjudicar áreas y conocer más el potencial del Mar Argentino. La decisión se concretará «en los próximos meses», adelantó la consultora legal y regulatoria de la secretaría de Energía de la Nación, Verónica Tito.

El Mar Argentino representa una de las fronteras exploratorias más extensas del mundo. «Nos queda mucho por explorar y explotar», destacó la especialista en el webinar «Offshore en Argentina. Marco legal, oportunidades y desafíos» organizado por Mercado Electrónico de Gas SA (Megsa).

La primera ronda de licitación para explorar el Mar Argentino sucedió en 2019 e incluía 38 áreas. Se recibieron ofertas por 23 y se adjudicaron 18 a nueve grupos de compañías. De estas, 9 áreas eran de Cuenca Malvinas (MLO), 7 de Cuenca Argentina (CAN), y 2 de Cuenca Austral (AUS). En ese entonces, hubo más de 700 millones de dólares de inversión comprometida.

Gran parte de las empresas adjudicadas aún no habían invertido en el país. Tras el éxito que significó la primera ronda, cuando se adjudicaron las áreas a explorar, la segunda ronda es una buena noticia para la industria. Se iba a llevar a cabo meses atrás, pero ante la resistencia de diversos grupos a los proyectos en marcha, «se entendió que había que esperar un poco«, marcó.

Por esa razón, la segunda ronda está prevista para los próximos meses. «Hay un potencial enorme de producción que, de alguna manera, se puede comparar con los descubrimientos y la actividad en Vaca Muerta. De esa manera va a generar un gran cambio en el país» no solo en términos de abastecimiento interno, sino en la generación de empleo y desarrollo de la cadena de valor, resaltó.

Para incentivar la participación, se establecieron algunos beneficios como las regalías menores al inicio de la actividad, que se va incrementando según una fórmula de rentabilidad. También se dispuso cierta flexibilidad para modificar las unidades de trabajo comprometidas. Se sumó que a raíz de la pandemia, la secretaría de Energía prorrogó los periodos de exploración por uno o dos años.

Los permisos de exploración comprenden un primer periodo de tres años, un segundo de hasta tres años y una prórroga que se puede extender hasta cinco años. Las concesiones de explotación en la plataforma continental y en el mar territorial es de 30 años que se puede prorrogar hasta diez años más.

Desde adjudicadas, las exploraciones en marcha fueron atravesadas por distintas medidas cautelares para frenar su desarrollo. Estas situaciones «generan incertidumbre y esta ventana de oportunidad, en el marco de la transición energética, no es tan grande. Por eso es importante trabajar todos los sectores de la industria en la licencia social para poder operar y realizar la actividad», resaltó.

Exploración Offshore: las idas y vueltas después de la primera ronda

A principios de 2022, la exploración offshore ya había acumulado cuatro amparos con el objetivo de anular o frenar la exploración. En particular, estaban dirigidas para las áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114 de Equinor. Esta causa recayó en la cámara federal y el juez Santiago Martín definió la inmediata suspensión de la actividad.

La decisión «generó revuelo e incertidumbre. Las empresas ya habían iniciado la contratación del buque sísmico», detalló Tito. El 3 de junio la Cámara Federal de Mar del Plata deja sin efecto la decisión de Martín y resuelve dar continuidad al proyecto de prospección sísmica con observaciones. En agosto se dicta la resolución 7/2022 donde «se trata de dar respuesta a los requerimientos que están en la justicia».

Con la publicación, se aprobó la actualización de las Medidas de Mitigación y Plan de Gestión Ambiental. Tras idas y vueltas, en diciembre del año pasado la Justicia terminó por levantar la medida cautelar con observaciones a cumplir. La acción de amparo continúa su trámite.

Días después, se autorizó que la perforación del pozo Argerich en el Bloque CAN 100, pueda continuar su curso. Equinor, en asociación con YPF y Shell, iniciará en enero del 2024 la realización del pozo en busca de petróleo a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata.

En agosto de este año, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) presentó una nueva medida cautelar autónoma para suspender todas las autorizaciones de exploración sísmica y la producción de gas costa afuera hasta que se evalúen sus impactos acumulativos y climáticos. «Con esta medida cautelar se paralizaría toda la actividad costa afuera», advirtió.

Finalmente, el 14 de septiembre se rechazó esta medida cautelar autónoma. Una de las acusaciones de FARN residía en que no se había cumplido los requisitos mínimos de acceso a la información pública y de participación ciudadana. Sin embargo, la Justicia determinó que «no hubo suficiente fundamento para decir que las instancias participativas no han sido cumplidas», expresó.

La justicia federal consideró que «hacer lugar la medida cautelar podría dejar sin efecto toda la actividad en las cuencas con la importancia del abastecimiento que significa», detalló. En efecto, el año pasado la producción de gas natural offshore de la plataforma Vega Pléyade, en la Cuenca Austral, fue de unos 10 millones de metros cúbicos diarios, lo que equivale al 8% de la producción total del país.