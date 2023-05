Pampa Energía adentrará el pago de obligaciones negociables por casi 93 millones de dólares 

La compañía integrada con presencia en Vaca Muerta, Pampa Energía, anunció el rescate total de sus Obligaciones Negociables (ON 2023), con vencimiento en julio de este año y adelantará el pago de una cifra cercana a los 100 millones de dólares. Se trata de un bono que fue originalmente emitido por una firma anterior.

Así lo anunciaron desde la empresa a través de una presentación a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y se dá a días de la programada presentación de resultados operativos y financieros del primer trimestre de este año.

Según precisaron en el anuncio, el monto remanente en circulación asciende a los 92,9 millones de dólares y fueron emitido por Petrobras Argentina. La fecha de vencimiento es el próximo 21 de julio y desde la firma fijaron como fecha de rescate el 8 de junio de 2023.

En números US$ 92,9 millones es el monto remanente en circulación de las obligaciones que serán canceladas el mes próximo.

«Pampa Energía ha optado por rescatar íntegramente el capital pendiente de pago de sus Obligaciones Negociables Serie T con fecha 8 de junio de 2023″, indicaron en la presentación.

En detalle, las ON serán rescatadas a un precio igual al 100% del monto de capital, que es de US$ 1.000 por cada US$ 1.000 de valor nominal en circulación, más los intereses devengados e impagos, en su caso. Se aclaró que los intereses se contarán hasta (pero sin incluir) la fecha del rescate.

Señalaron también que el pago total que se realizará el 8 de junio irá a la cuenta bancaria de titularidad en Bank of New York Mellon, en su carácter de agente de pago de las ON serie T. Será en conformidad con los términos del contrato de fidecomiso que celebró en su momento Petrobras con la entidad bancaria.

Posteriormente, el pago del rescate recibido por Bank of New York Mellon, será transferido a CEDE & CO, que es el tenedor registrado de las Obligaciones Negociables Serie T, para el posterior pago a los inversores.