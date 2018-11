Pecom pisa el acelerador y va por Transener

La semana pasada Pecom, la empresa de servicios del Grupo Pérez Companc, hizo una jugada fuerte al comprar por 4.500 millones de pesos Bolland y amplió su carpeta de clientes y prestaciones. El CEO de la firma, Marcelo Gómez, detalló que las ambiciones de la empresa van más allá y aguardan la licitación del gobierno nacional para adquirir las acciones de Transener y volver así a hacerse fuertes en el negocio del transporte de energía eléctrica.

“Argentina tiene un desafío enorme en materia de transmisión de energía eléctrica, un negocio que el Grupo Pérez Companc ha sabido liderar con excelentes resultados para el sector y para el país. Si el gobierno decide licitar las acciones que el Estado tiene a través de Ieasa en Citelec, competiremos en la licitación”, aseguró Gómez en diálogo con “Río Negro Energía” y remarcó que “es una licitación que queremos ganar”.

El CEO de Pecom sostuvo que en su visión “el transporte de energía eléctrica es una actividad estratégica que debe estar liderada por grupos empresarios nacionales. Desde 1993, Transener es una compañía privada, año en el que el Grupo Pérez Companc creó la compañía tal como hoy la conocemos y la condujo con éxito durante casi 10 años”.

El retorno buscado se suma al amplio abanico de servicios petroleros que la firma sumó con la compra de Bolland y la anterior adquisición de Tel3.

Gómez detalló que con esas transacciones prácticamente se duplicó la compañía, que para este año proyecta una facturación de 800 millones de dólares y por lo cual apuntan a “actuar como un main contractor, siempre del lado de los servicios petroleros”.

“El liderazgo de la nueva Pecom resultante del know how propio y de las adquisiciones de Tel3 y Bolland en servicios como early production facilities y soluciones medioambientales, servicios de well testing y eléctricos, le permitirán acompañar y potenciar el desarrollo de las oportunidades que surjan de Vaca Muerta”, sostuvo Gómez.