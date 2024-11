Petrolera entró en concurso preventivo: bajó aún más su calificación crediticia

La petrolera británica President Petroleum con operaciones en Río Negro anunció ayer la presentación de la empresa en concurso preventivo. Tras la noticia, la calificadora de riesgo FIX bajó su categoría desde B+ a CC, lo que significa que tiene una calidad crediticia muy baja y es probable que no cumpla con sus obligaciones financieras.

FIX estudió las Obligaciones Negociables (ON) Garantizadas Serie III emitidas por President Petroleum y calificó su situación tras la presentación al concurso preventivo de acreedores.

«En octubre de 2024, la compañía inició conversaciones con los acreedores financieros con el fin de alcanzar una reestructuración por el total de los pagarés emitidos por la compañía, pero dicho proceso de renegociación no resultó exitoso«, explicaron desde la calificadora.

La deuda financiera a septiembre 2024 llegó a US$ 61,1 millones, de los que US$ 48 millones son de corto plazo. A misma fecha, la deuda financiera instrumentada vía pagaré alcanzó los US$ 36 millones de los cuales US$ 28 millones tenían un vencimiento menor a los doce meses.

La empresa tenía vencimientos en el corto plazo «en un contexto de ajustada liquidez y limitada flexibilidad financiera sin materialización del soporte por parte de su accionista. Así mismo, la compañía presentó un débil desempeño operativo durante los primeros nueve meses del 2024, con caída en producción y ventas», marcaron.

Según datos de la calificadora, las inversiones de capital en 2024 están en torno a los US$ 5 millones, un 50% menor a lo estimado. «El deterioro operativo de la compañía derivó en una generación de flujos muy acotada que compromete el futuro de las operaciones«, expresaron.

Desde septiembre del 2023 a septiembre del 2024, «si bien el Ebitda fue positivo por US$ 5,3 millones, la compañía obtuvo un Flujo de Caja Operativo (FCO) negativo por US$ 9 millones y realizó inversiones por US$ 4 millones», detallaron. Esto deriva en un monto negativo de US$ 13 millones.

Petrolera entró en concurso preventivo: el rol de una concesión en Río Negro

El activo que funciona como prenda de la empresa para responder a las ON es el 60% de las ventas de petróleo de la concesión Puesto Flores, que tienen en Río Negro. Sin embargo, de profundizarse los problemas operativos de la compañía, «la producción del área Puesto Flores podría verse afectada impactando directamente en la cobertura de los flujos de las ON«, explicaron desde FIX.

De enero a septiembre del 2024 la firma alcanzó una producción de 1.178 barriles equivalentes de petróleo por día (boe/d), de ese total, 95% es crudo y el 5% restante es gas, con una fuerte participación de Puesto Flores. Estos niveles son un 20% inferior al registrado en 2023 y un 50% menos del estimado para el 2024.

En marzo, la empresa hizo una reversión parcial de sus áreas al gobierno de Río Negro. La firma devolvió parte de esta área y de Estancia Vieja, también de Puesto Prado y de Las Bases, mientras que el área de exploración Angostura la revirtió en su totalidad.

Respecto al bloque Puesto Flores – Estancia Vieja, President Petroleum determinó devolver unos 128 km2, lo que equivale al 52% de la superficie original del área. El área que se quedó es de unos 120 km2, el 48%.