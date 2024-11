Una petrolera entró en concurso preventivo de quiebra

La petrolera británica President Petroleum anunció la presentación de la empresa en concurso preventivo de quiebra. La firma, con operaciones en Río Negro, había iniciado un proceso de renegociación privada de su deuda, pero no tuvieron éxito. A la vez, les embargaron las cuencas bancarias e iniciaron juicios ejecutivos.

El 11 de noviembre, la empresa hizo público en la Comisión Nacional de Valores (CNV) el inicio de un proceso de renegociación privada con tenedores de pagarés bursátiles «para intentar alcanzar una potencial revisión del perfil de la deuda«.

Buscan «alcanzar un acuerdo de refinanciación que permitiera lograr la sustentabilidad de dicha deuda acorde al flujo de caja de la Sociedad», se lee en el comunicado.

El objetivo de la renegociación era sostener una estructura de capital adecuada para el desarrollo de su negocio en el largo plazo. Esto permitiría un «mejor desempeño operacional, mantenimiento de su fuerza laboral y disponibilidad de recursos«, aseguraron. Sin embargo, la renegociación no tuvo éxito.

Se le suma el embargo en las cuentas bancarias que hubo por parte de algunos tenedores de títulos de deuda de President Petroleum. «El inicio de juicios ejecutivos, agravó aún más la situación, dejando a la Sociedad en una posición insostenible«, marcaron.

El 7 de noviembre, la calificadora de riesgo Fix SCR bajó a President Petroleum de la categoría A- a B+. Esto significa un riesgo crediticio más vulnerable comparado con otros emisores del país. Los compromisos financieros se están cumpliendo, pero el margen de seguridad es limitado. A la vez, la calificadora advirtió que su categoría puede bajar en poco tiempo.

«La baja de la calificación se fundamenta en el débil desempeño operativo durante los primeros nueve meses del 2024, con caída en producción y ventas que presionan los flujos para llevar adelante el plan de CAPEX necesario para mantener los niveles de producción actuales», se lee en el documento de la calificadora.

A la primera mitad del 2024, la deuda financiera llegó a US$ 61,3 millones, de los que US$ 45 millones son de corto plazo. «A misma fecha, la deuda financiera instrumentada vía pagaré ascendía a US$ 33 millones, de los cuales US$ 28 millones tenían un vencimiento menor a los doce meses», detallaron.

Con este panorama, el directorio de la empresa determinó presentarse en concurso preventivo de la Ley de Concursos y Quiebras. «La Sociedad mantendrá informado al público inversor sobre la evolución del proceso concursal», expresaron en el comunicado.

Petrolera va a concurso preventivo de quiebra: la baja producción en Río Negro

El nivel de producción para los primeros seis meses del 2024 fue de 1.186 barriles de petróleo equivalente por día (boe/d). De este total, el 95% es petróleo y 5% en gas. El activo principal de la empresa es Puesto Flores, que representa el 75% de la producción total.

Los niveles de producción cayeron 19% en comparación con el mismo periodo del 2023 «y un 50% menos de lo estimado para el 2024. FIX estima que las inversiones de capital en 2024 se encuentren en torno a los US$ 5 millones, un 50% menor a lo previsto», expresaron.

En marzo, la empresa hizo una reversión parcial de sus áreas al gobierno de Río Negro. La firma devolvió parte de Puesto Flores-Estancia Vieja, de Puesto Prado y de Las Bases, mientras que el área de exploración Angostura la revirtió en su totalidad.

Respecto al bloque Puesto Flores – Estancia Vieja, President Petroleum determinó devolver unos 128 km2, lo que equivale al 52% de la superficie original del área. El área que se quedó es de unos 120 km2, el 48%.