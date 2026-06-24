Pluspetrol busca expandirse en Vaca Muerta: lanzó obligaciones negociables para alcanzar los US$ 500M

La búsqueda de financiamiento de largo plazo apunta a sostener el ritmo de inversiones. Foto gentileza.

La petrolera Pluspetrol anunció que está en la búsqueda de fondos para inversiones productivas, capital de trabajo, eventuales adquisiciones y refinanciación de pasivos. La compañía lanzó una nueva emisión de Obligaciones Negociables (ON) en dólares, con vencimiento de hasta 12 años, bajo su programa global de deuda por hasta US$ 3000 millones.

Las Obligaciones Negociables (ON) son títulos o bonos de deuda emitidos por empresas privadas para financiarse. Cuando compras una, básicamente le prestas dinero a la compañía a cambio de que te devuelvan el capital original y te paguen intereses (en pesos o dólares) en fechas predeterminadas.

La empresa apunta a buscar deuda en dólares, a tasa fija y con vencimiento largo. En un país donde muchas compañías todavía encuentran dificultades para financiarse a plazos extendidos, la emisión muestra la fortaleza relativa del sector energético y, en particular, el atractivo que generan los activos vinculados a petróleo y gas.

La compañía actualmente es una de las principales protagonistas de Vaca Muerta tras la incorporación de nuevos activos y el avance de sus proyectos de petróleo y gas no convencional. La búsqueda de financiamiento de largo plazo apunta a sostener el ritmo de inversiones que demanda una industria en plena expansión.

Entre sus proyectos más relevantes sobresalen Bajo del Choique-La Invernada y La Calera, dos desarrollos que figuran entre los principales motores de crecimiento de la compañía.

Según indicaron en el sector, quienes participen de la colocación se convertirán en acreedores de la empresa, sin adquirir participación accionaria. Además, tanto la suscripción como los pagos de capital e intereses se realizarán en dólares.

El fin del lanzamiento apunta a obtener recursos para sostener inversiones en infraestructura, producción y expansión operativa. La empresa prevé destinar los fondos a la construcción de instalaciones, adquisición de equipos, desarrollo de nuevos pozos, mejoras logísticas y fortalecimiento del capital de trabajo.

La necesidad de financiamiento está estrechamente ligada al fuerte dinamismo que muestra Vaca Muerta. El crecimiento de la producción requiere inversiones constantes no solo en perforación, sino también en ductos, plantas de tratamiento, almacenamiento y sistemas de transporte capaces de acompañar el aumento de los volúmenes producidos.