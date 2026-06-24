GNC: la ola de frío vuelve a generar restricciones en el suministro de gas en algunas provincias

Las restricciones sobre el suministro de GNC se mantienen en gran parte de la provincia de Buenos Aires mientras el sistema gasífero enfrenta uno de los picos de consumo más altos del invierno. Foto gentileza.

La llegada de las bajas temperaturas volvió a poner bajo presión al sistema de distribución de gas natural en buena parte del país. En este contexto, las restricciones sobre el suministro de Gas Natural Comprimido (GNC) continúan afectando a las estaciones de servicio de la provincia de Buenos Aires, especialmente en aquellas zonas donde predominan los contratos de abastecimiento interrumpibles.

Desde distintos sectores de la industria explican que la situación responde a un fenómeno recurrente durante los meses más fríos del año. El incremento sostenido de la demanda residencial obliga a priorizar el abastecimiento de hogares, lo que reduce la disponibilidad de gas para otros segmentos considerados no prioritarios.

El mecanismo de restricciones no es nuevo dentro del mercado energético argentino. Las estaciones que operan bajo contratos interrumpibles aceptan, como parte de las condiciones comerciales, la posibilidad de que el suministro sea suspendido cuando el sistema requiere redireccionar volúmenes hacia consumos prioritarios.

Según especialistas del sector, la bajada en la temperatura elevó considerablemente los niveles de consumo domiciliario, generando una exigencia adicional sobre la infraestructura de transporte y distribución. Frente a ese escenario, las empresas comenzaron a aplicar cortes y limitaciones en el despacho de GNC.

La magnitud del impacto varía de acuerdo con la composición de cada mercado local. En algunas ciudades, la mayoría de las estaciones cuenta con contratos firmes, lo que permite sostener la venta de combustible aun en contextos de alta demanda. En otras regiones, en cambio, predominan los contratos interrumpibles y las restricciones se sienten con mayor intensidad.

Ese es el caso de La Plata y su zona de influencia, donde una gran parte de las estaciones opera bajo la modalidad interrumpible. Esta característica explica por qué las limitaciones resultan más visibles y afectan a una mayor cantidad de usuarios en comparación con otros centros urbanos de la provincia.

Fuentes del sector señalaron que, mientras continúen las condiciones climáticas extremas y los elevados niveles de consumo residencial, el sistema seguirá priorizando el abastecimiento domiciliario. En consecuencia, las restricciones sobre el GNC podrían mantenerse durante los próximos días.

La situación no se limita a una única ciudad. De acuerdo con referentes de la actividad, el esquema de cortes alcanza a gran parte del territorio bonaerense, con excepciones vinculadas a determinadas configuraciones de transporte o abastecimiento regional.

Las estaciones que cuentan con contratos firmes continúan operando, aunque dentro de los límites establecidos por los volúmenes garantizados en esos acuerdos. Esto permite mantener una oferta parcial de GNC, aunque insuficiente para cubrir la totalidad de la demanda habitual.

El escenario genera preocupación entre trabajadores del transporte, taxistas, remiseros y conductores particulares que utilizan este combustible como alternativa más económica frente a otros energéticos. En muchos casos, la reducción de la oferta deriva en mayores tiempos de espera y en la necesidad de recorrer mayores distancias para encontrar estaciones operativas.

La normalización del suministro dependerá en gran medida de que disminuya la presión sobre el sistema y se recuperen márgenes operativos suficientes para restablecer el despacho habitual de GNC.

Por el momento, las restricciones continúan vigentes y el sector energético sigue monitoreando diariamente el comportamiento de la demanda para determinar cuándo podrán flexibilizarse las medidas implementadas durante este período de alta exigencia invernal.