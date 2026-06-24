YPF acelera con una nueva etapa del proyecto Argentina LNG: comenzarán los estudios en Golfo San Matías

Las tareas se desarrollarán a bordo de embarcaciones especialmente equipadas y contemplan estudios del fondo marino, el subsuelo y las condiciones oceanográficas del Golfo San Matías. Fotp gentileza.

YPF informó que a partir del próximo 27 de junio comenzará una campaña de estudios geofísicos y oceanográficos en el Golfo San Matías, como parte de los avances previstos para el desarrollo del proyecto Argentina LNG. Las tareas se extenderán durante aproximadamente un mes y abarcarán distintos sectores de la costa y del mar rionegrino.

Según detalló la empresa, los trabajos se realizarán en áreas onshore, nearshore y offshore, es decir, en zonas terrestres, de transición costera y mar adentro. El objetivo es obtener información técnica fundamental para continuar con la etapa de ingeniería del proyecto.

La campaña incluirá relevamientos en sectores costeros y marítimos que permitirán conocer con mayor precisión las características físicas y geológicas del área donde se prevé desarrollar infraestructura vinculada a la exportación de gas natural licuado.

Las tareas serán llevadas adelante a bordo de las embarcaciones Atlantic Dama, Rustringen y la lancha Bernardo, unidades especialmente equipadas para este tipo de operaciones científicas y técnicas. Los estudios forman parte de los trabajos de preingeniería necesarios para definir el diseño de las futuras instalaciones.

Entre las actividades previstas se encuentra la adquisición de información de alta resolución sobre el fondo marino y el subsuelo somero. Para ello se utilizarán tecnologías no intrusivas que permiten relevar en detalle la morfología del lecho marino y la composición de los sedimentos sin generar alteraciones significativas en el entorno.

La información obtenida también servirá para identificar posibles condicionantes técnicos o ambientales que deban ser considerados durante la planificación de las obras. Estos datos serán esenciales para respaldar el diseño de ductos, sistemas submarinos, umbilicales y otras infraestructuras offshore asociadas al proyecto.

De manera paralela, se desarrollará una campaña de mediciones oceanográficas destinada a registrar variables clave para el diseño de las futuras instalaciones. Entre ellas se encuentran las corrientes marinas, las ondas de infragravedad y las variaciones en el nivel del mar.

Para la obtención de estos datos se instalarán equipos especializados sobre el fondo marino, capaces de realizar mediciones continuas y recopilar información metoceánica de alta precisión durante toda la campaña.

YPF destacó que todas las actividades se ejecutarán bajo estrictos estándares internacionales de seguridad, calidad y protección ambiental. Además, se implementarán monitoreos permanentes y procedimientos específicos orientados a minimizar cualquier impacto sobre el ecosistema marino.

Desde la compañía señalaron que los resultados de esta campaña serán determinantes para avanzar en la planificación técnica del proyecto Argentina LNG. La información recopilada permitirá optimizar el diseño de las futuras instalaciones y reducir incertidumbres en las etapas posteriores de desarrollo.

El proyecto Argentina LNG es una de las iniciativas energéticas más importantes del país y busca consolidar una plataforma de exportación de gas natural licuado hacia mercados internacionales. En ese contexto, los estudios anunciados representan un paso clave para la definición de la infraestructura que se proyecta desarrollar en la costa rionegrina.