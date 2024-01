Pymes de Vaca Muerta en Añelo enfrentan el desafío de la falta de infraestructura

Una mirada integral sobre la industria. Es lo que Raúl Martín, presidente de la Cámara de Empresas, Industria y Servicios de Añelo (Ceisa), considera que le hace falta a la localidad para la llegada de más empresas. La falta de infraestructura es un punto que buscan resolver desde el sector privado, pero confían en el acompañamiento del gobierno para que se aplique el Compre Neuquino.

En la actualidad, Añelo cuenta con cuatro parques industriales. Parte de ellos, «todavía no están dotados de infraestructura. En su momento, una empresa puso parte de la luz y con un grupo de vecinos la colocamos de forma gratuita porque la necesitábamos. Ahora buscamos formar un consorcio para que los privados nos unamos nuevamente y armar un pozo de agua con bombas para abastecer el parque», detalló en diálogo con Energía On.

Con ambos servicios, «tenemos bastante resuelto el asentamiento de empresas con servicios en la zona del parque industrial. Lo estamos encarando desde el sector privado. Al municipio no le puedo decir que me dé el servicio. No es por cuestión de inoperancia, sino por cuestión económica. Tiene otras prioridades como el asentamiento de tres o cuatro familias por día», expresó.

El referente explicó que en estos casos, lo urgente toma protagonismo, pero que la inversión en infraestructura traería más empresas y con ellas, mayor responsabilidad social empresaria. De esta forma, «podés llegar a tener desde el privado alguna solución en infraestructura para la gente que se viene a instalar», marcó.

Ahora, la cámara trabaja en obtener autorización del intendente Fernando Banderet para hacer obras en el parque industrial. «Es a riesgo nuestro, porque al fin y al cabo, colocamos el agua para todos, pero va a ser nuestra inversión», indicó.

«Los privados tenemos la responsabilidad de dar trabajo y correr con los riesgos. Entendemos que la comunidad en la que nos estamos desarrollando ha cambiado de gobierno. Hay un nuevo intendente en Añelo, que necesita cierta infraestructura que hoy en día no tiene, para responder a la constante llegada de personas», subrayó el referente.

La coparticipación que recibe Añelo, como el resto de las localidades, va de la mano de la cantidad de habitantes asentados. «Es un municipio que recauda muy poco«, indicó Martín. Vaca Muerta, y por ende la localidad adyacente a los yacimientos, «debería considerarse de forma estratégica, como un polo energético desde el gobierno provincial y nacional, entonces girarían ciertos fondos para que se desarrolle la infraestructura», marcó.

La cámara está compuesta por más de 30 empresas. El objetivo para el 2024 es llegar a 70. «Tenemos comunicación permanente con la municipalidad y con la parte de responsabilidad social empresaria, eso significa que estamos trabajando en conjunto», indicó.

Pymes en Añelo apuestan al cumplimiento del Compre Neuquino

«El aporte de los privados hacia la comunidad es permanente y queremos que sea constante. Lo tenemos en claro. Ahora, no depende de la comunidad que nos dé trabajo a nosotros. Depende de la autoridad de aplicación que responda por el Compre Neuquino«, subrayó el referente.

La ley 3338, de Fortalecimiento y Desarrollo de la Cadena de Valor Neuquina, que reemplazó a la norma conocida como Compre Neuquino, insta a que por lo menos el 60% de las compras de bienes y servicios alcancen a proveedores locales. Para su aplicación, la cámara busca «mostrar permanentemente cómo está conformado nuestro entramado empresarial y cuál es el nivel de capacidad que tenemos para atender sus necesidades en el campo», explicó.

La cámara ha enviado reclamos sobre incumplimientos del nuevo Compre Neuquino. «Si detectamos que hay empresas, vinculadas a la cámara o no, que pueden realizar ciertas tareas, y las operadoras contratan de otros lados, nosotros lo denunciamos en la Fecene (Federación de Cámaras Sector Energético Provincia de Neuquén) que lo presenta a la autoridad de aplicación: el Centro Pyme Adeneu», comentó.

El año pasado, hicieron ocho reclamos «bastante importantes. Los presentamos con la documentación sustentadora. Ahora esperamos una respuesta de la autoridad de aplicación», expresó el referente. «Hacer cumplir el Compre Neuquino no es poca cosa: es un desafío que involucra tener más actividad«, subrayó.

Pymes en Añelo apuntan a capacitar en oficios con salida laboral

Desde creada Ceisa, apuntan a brindar capacitación para los habitantes de Añelo y así sumar personal capacitado en las empresas instaladas. «Estamos trabajando codo a codo con el Instituto Tecnológico de Añelo. Promovemos la educación en distintos oficios que tengan salida laboral en la industria hidrocarburífera y responder a lo que se está demandando», explicó.

La cámara está articulando, junto con la Universidad de Flores, la diplomatura de Técnico en Seguridad e Higiene, «que sabemos que va a tener una rápida salida laboral. La idea nuestra es de a poco sumando Pymes y a la vez capacitándola. Tenemos propias de la localidad y otras que son de Neuquén que están radicadas en la ciudad», detalló.

A la vez, desarrollaron un convenio con la Cámara Patagónica de Empresas de Autotransporte de Cargas (Capeac), cuyo presidente es Anibal Tortoriello, para que la licencia de conducir del INTI de cargas especiales y peligrosas «se dé y se dicte en el Instituto Tecnológico de Añelo, lo que facilita que los que tengan camioneros en la zona de Añelo y no tengan que viajar a otro lado para obtenerla«, destacó.

«El desafío principal es tener una localidad con alto conocimiento en la industria, con la máxima ocupación posible de la gente que vive en Añelo, y que a su vez las empresas los puedan contratar. Si los capacitamos, la solución está ahí mismo. Es una necesidad operacional«, cerró.