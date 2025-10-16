Río Negro dictará un curso gratuito sobre minería

La capacitación cuenta con cinco módulos y se hace de forma virtual.

El Gobierno de Río Negro abrió la inscripción para el curso gratuito “Introducción a la Minería”, una propuesta virtual, gratuita y autogestionada pensada para acercar formación especializada a vecinos y vecinas de distintas localidades rionegrinas.

La capacitación dará inicio el lunes 20 de octubre y se dictará bajo modalidad virtual asincrónica, lo que permite a cada participante avanzar a su propio ritmo.

Está dirigida a habitantes de Ingeniero Jacobacci, Valcheta, Los Menucos, Sierra Grande y Comallo, con el propósito de generar oportunidades locales de formación y empleo.

El curso es impulsado de manera articulada por la Secretaría de Minería y la Secretaría de Trabajo de Río Negro, a través de la Unidad Rionegrina para el Desarrollo de Competencias Laborales (URDCL). En su diseño se incluyen módulos sobre seguridad y medio ambiente, marco legal, glosario técnico, metrología y documentación minera, con la meta de brindar una visión integral de la actividad minera.

Se trata de una iniciativa que forma parte del enfoque provincial de promover la formación de mano de obra local calificada, vinculada a los sectores productivos y al desarrollo territorial. La idea es acompañar el crecimiento regional, reforzar capacidades y expandir oportunidades laborales en el rubro minero.

La inscripción también se realiza online

Quienes estén interesados pueden inscribirse completando el formulario en línea en el siguiente enlace: https://forms.gle/UNAo4R1EMoTuSLuQ7

En Río Negro son varios los proyectos mineros que están avanzando, como es el caso de Calcatreu y también el de Amarillo Grande que busca la producción de uranio y vanadio.