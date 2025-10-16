Río Negro intensifica fiscalización laboral en el Proyecto Calcatreu

La Secretaría de Trabajo de Río Negro profundiza sus esfuerzos de supervisión laboral en el el Proyecto Minero Calcatreu, ubicado cerca de Ingeniero Jacobacci, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de normas laborales y maximizar la participación de la mano de obra local conforme a la Ley provincial correspondiente.

Desde los inicios del emprendimiento, el organismo provincial ha mantenido una presencia constante sobre el terreno, verificando que la empresa y sus contratistas respeten las exigencias en materia de higiene y seguridad laboral. Asimismo, se controla la adhesión al compromiso de incorporar personal rionegrino en al menos el 80 %, según lo establece la Ley provincial 5804.

Hasta el momento, el proyecto emplea a 180 trabajadores, distribuidos entre la empresa principal y empresas contratistas. De ese total, el 79 % corresponde a mano de obra local, mientras que el restante 21 % proviene de otras provincias.

Se anticipa que en las próximas semanas se sumarán nuevos trabajadores locales, especialmente para roles de ayudantes de cocina y otros oficios generales, luego de que superen los exámenes preocupacionales pertinentes.

Este accionar reafirma el compromiso provincial de supervisar proyectos estratégicos, promover la minería responsable y garantizar condiciones de empleo digno.

Uno de los ejes fundamentales de esta política es que cada avance productivo se traduzca en trabajo genuino para las familias rionegrinas, fortaleciendo la relación territorial entre el proyecto y la comunidad. En esto, la inspección permanente funciona como herramienta de control y acompañamiento para asegurar que los compromisos contractuales se cumplan de forma efectiva.

El enfoque de la provincia también apunta a sostener una minería sostenible, en la que los beneficios económicos no se obtengan a costa de condiciones laborales precarias ni del desarraigo de los pobladores locales. De este modo, la supervisión pone especial atención en la normativa de seguridad, la calidad del entorno de trabajo y el respeto por los derechos de los trabajadores.

Finalmente, la acción de Río Negro en este proyecto representa un ejemplo de cómo la intervención estatal puede acompañar el desarrollo productivo para que sea inclusivo y responsable, asegurando que los recursos naturales se aprovechen con sentido social y territorial.