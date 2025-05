Río Negro prorrogó un área petrolera: cuál es el plan de Tecpetrol e YPF

El Gobierno de Río Negro otorgó la aprobación de la prórroga de la concesión de explotación del bloque Agua Salada. El área, operada por Tecpetrol en sociedad con YPF, obtuvo 10 años más bajo el ala de las empresas. Se trata de la segunda prórroga, en la que contemplan nuevas perforaciones y reparación de pozos (workovers).

La titularidad de la concesión del bloque se divide un 70% en manos de Tecpetrol y el 30% restante en YPF. La oferta económica que presentaron las empresas tiene un monto mínimo de US$ 22,5 millones, que se divide en inversiones firmes y contingentes.

Las firmes suman un total de US$ 13 millones, mientras que las contingentes representan US$ 9,5 millones. El plan de las empresas se dio a conocer a través del Decreto 396/25 publicado en el Boletín Oficial este lunes.

Según indicaron desde el Gobierno provincial, las actividades comprometidas incluye la perforación de nuevos pozos; en algunos casos, la reparación; la conversión a pozos inyectores, operaciones o intervenciones asociadas a la ejecución de proyectos de recuperación secundaria o terciaria.

Suma también la optimización de instalaciones y trabajos de exploración fuera del lote existente, «o bien sondear otros horizontes dentro de lotes de explotación existentes, tratando de ubicar otros objetivos (profundización de pozos preexistentes), incluso los denominados no convencionales», como sucede en los intervalos de Vaca Muerta.

La actividad comprometida prevé que hasta 2027 se hagan dos perforaciones. En cuanto a reparación de los pozos, comprometieron cuatro en 2026, sumará dos más en 2028. También acordaron adecuar instalaciones existentes, donde invertirán US$ 1 millón a 2027. En materia de exploración, no hay inversiones previstas.

Los resultados que arrojen las actividades comprometidas marcarán el pulso de las futuras actividades. De obtener un buen registro, incrementará el potencial del bloque, lo que podría traducirse en dos nuevas perforaciones hasta 2029, en la que invertirán US$ 8 millones. Tres pozos serían reparados y convertidos por un total US$ 1,5 millones.

La segunda prórroga comienza a tener vigencia a partir del 7 de septiembre de este año, el día después de terminada la primera que fue entregada en 2015. Hasta esa fecha, unos cuatro meses hacia adelante, se considera periodo remanente, donde comprometieron dos workovers en el plazo remanente. Después, comienzan a contarse los diez años.

Río Negro aprueba una nueva prórroga: el aporte de las empresas a la provincia

Las firmas comprometieron un aporte complementario que consiste en el 3% de la producción mensual. Se suma el bono de prórroga por unos US$ 1,2 millones.

La firma también deberá aportar a un ítem sobre desarrollo social y fortalecimiento institucional por un monto de US$ 250.000. Se le agrega una inversión en capacitación, investigación y desarrollo por US$ 25.000 cuando el volumen de producción del bloque sea de hasta 500 barriles equivalentes por día o US$ 50.000, cuando supere ese nivel.

Respecto al plan de remediación de pasivos ambientales, las firmas comprometieron US$ 6.500 para tratar activos históricos.

Las empresas y las subcontratistas deberán emplear al menos un 80% de mano de obra, proveedores y empresas locales en todas sus contrataciones, «con el fin de promover la creación y sostenimiento de empleo local, así como fortalecer las empresas rionegrinas junto con su cadena de valor», se lee en la resolución.