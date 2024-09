Rodríguez Chirillo: «No hay que pensar solo en autoabastecimiento, si no en maximizar la renta»

El secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo participó del evento Vaca Muerta Shale Day en Houston y explicó que el gobierno persigue el objetivo de «pasar a tener un modelo de exportación neto. Las empresas no tendrán que pedir autorización porque tiene el derecho reconocido en la Ley Bases». A la vez, expresó que no se avanzará con nuevas rondas del Plan Gas.

«Es necesario no solo mirar los conceptos de autoabastecimiento y de soberanía energética, si no el de maximizar la renta. Ese es un cambio que hemos hecho en la Ley de Hidrocarburos, tenemos que maximizar los recursos en esta ventana de la ley sin dejar de satisfacer el consumo de hidrocarburos en el país», explicó.

Desde asumido el gobierno hace nueve meses, «hemos aumentado las exportaciones 9,5% en petróleo y gas, 9,8%. Habiendo marcado el sendero de que vamos a exportaciones libres, han fluido. Nosotros recibimos el Plan Gas y hemos tratado de acelerar y mejorar las condiciones de exportaciones en cantidad e incluso permitir contratos plurianuales», comentó.

Estos resultados impactan en la balanza energética, donde «ya hemos mejorado y nos da un superávit de 3.000 millones de dólares«. El funcionario destacó el trabajo con los gobernadores para cumplir el objetivo de crecer en exportaciones.

«El inversor, antes de decidir de invertir en nuestro país, tiene que ver que puede exportar, que tiene la libertad de hacer el diseño del propio negocio y la responsabilidad de los resultados. La misión del Estado es bajar el riesgo en la inversión. Poner reglas estables y que se cumplan», marcó.

Para ello, eliminaron las autorizaciones para exportar. El funcionario explicó que la secretaría de Energía podrá presentar una objeción a la venta al exterior, pero deberá dar los motivos técnicos y económicos en relación con la seguridad del suministro. Tendrá solo 30 días para realizarla y se enfocará en que esas exportaciones no afecten al consumo o al abastecimiento interno.

«Después de lo 30 días ya no se puede objetar, ni el Estado puede intervenir en las exportaciones que se hagan a largo plazo«, aseguró.

Respecto al Plan Gas, conocido como el programa de incentivo a la producción de gas convencional y no convencional, señaló que «no vamos a hacer más Plan Gas. No hacemos juicios de valor sobre lo que se hizo. Sabemos que para las empresas fue importante. No lo vamos a seguir porque buscamos el modelo de libre inversión en el país«.

Secretario de Energía en Houston: el modelo de inversión en el sector que persigue Nación

Con el objetivo de ganar atractivo en el país para los inversores dedicados a la actividad, se «eliminaron las prórrogas de las concesiones petroleras. No habrá más prórrogas automáticas porque buscamos una mayor competencia en la cantidad de inversores que quieran entrar en nuestro país».

«Se estableció un nuevo régimen de regalías, donde la regalía no necesariamente tenga que ser fija y que esté más relacionada como el inversor ve el riesgo del yacimiento en el que quiere invertir», indicó.

A estos factores, se le suma el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) que apunta a «poner a Argentina en un grado de competitividad frente a otros países. Durante un tiempo se dan ciertos beneficios a las empresas que aporten o hagan inversiones con una suma considerable que está establecido en un mínimo de 200 millones de dólares», comentó.

También detalló que buscan mejorar los tratados de protección de inversiones. «Los que tenemos tienen que ser actualizados en las restricciones del Estado, para invocar la jurisdicción local y establecer plazos reducidos para los casos de arbitraje«, comentó.

«Buscamos reducir al máximo el riesgo del sector energético, el riesgo país, para eso la intervención del Estado tiene que ser al mínimo posible. Cualquier inversión extranjera tiene que tener herramientas», cerró.