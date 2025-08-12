Rucci: «en este tiempo de conciliación solo hemos podido hablar con dos empresas»

En el contexto de la conciliación obligatoria, el sindicato petrolero que conduce Marcelo Rucci reclamó que las cámaras empresariales retomen las negociaciones para evitar las medidas de fuerza y encontrarle una solución a la caída de la actividad por la que más de 1200 trabajadores de Vaca Muerta han quedado desafectados.

El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa convocó al paro por 48 horas el 31 de julio pasado. La Secretaría de Trabajo de la Nación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, dictó la conciliación obligatoria y desde ese día corren 15 días hábiles para alcanzar un acuerdo de partes -que concluiría a fines de la semana que viene-.

«Todos sabemos que cuando se acata, las partes deben cumplir: nosotros suspender el paro y las cámaras retrotraer los despidos y los stand-by. Nosotros hicimos lo que correspondía y vemos que no hay reacción de las cámaras», señaló Rucci. El líder petrolero indicó que no se retrotrajeron ni los despidos ni los stand by. Incluso hay personal que fue trasladado a base en jornadas de ocho horas.

«En este tiempo de conciliación solo hemos podido hablar con dos empresas, YPF y Tecpetrol, donde avanzamos muchísimo y estamos muy cerca de un acuerdo, pero con el resto de la industria no hubo ninguna reunión», señaló Rucci. «Nos vamos a mantener muy firmes en la posición de quedar en libertad de acción, porque seguimos con el mismo problema», añadió.

«Estimamos que esta semana empiecen a venir, pero creo que se está incumpliendo la conciliación obligatoria. Eso nos da la posibilidad de quedar en libertad de acción si no se cumple. El martes tenemos una nueva convocatoria de Trabajo de la Nación. Hasta acá, la gran mayoría de las empresas, salvo estas dos, no acusaron recibo», manifestó.

El titular del gremio indicó que pudo sentarse con el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, y con autoridades de Tecpetrol en el transcurso de la conciliación. Sin embargo, las dos cámaras todavía no convocaron al sindicato. Se trata de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) y la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (Ceope).

“Nosotros iniciamos una medida de fuerza y acatamos la conciliación para negociar, pero hasta acá solo hablamos con dos empresas. El resto, algunas han llamado para ver cuándo juntarnos, pero no hemos solucionado nada y tampoco se han hecho eco de lo que marca la conciliación, que es retraer los despidos y las cesantías. Esto nos deja en posición de avanzar con la medida de fuerza”, afirmó.

«Las empresas no han perdido plata; dejarían de ganar todo lo que quieren, que es diferente. El esfuerzo hay que compartirlo, como lo hicimos nosotros en el peor momento de la industria. También tendrán que compartirlo hoy las empresas para llegar a esa fecha con los trabajadores adentro. No puede ser que la primera solución sea dejarlos afuera», criticó.

“La conciliación es clara: el paro se retrotrae y los despidos y stand-by también. Nosotros levantamos el paro, pero todavía hay gente despedida y en stand-by, así que lo que no están cumpliendo son las empresas”, cerró.