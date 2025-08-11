Otra petrolera argentina informó que enfrenta serios problemas financieros

Los problemas financieros entre las empresas del sector hidrocarburífero y energético se han multiplicado en las últimas semanas y ahora fue la firma RefiPampa SA, una refinería ubicada en la provincia que le da nombre, la que informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que suspendió la compra venta de sus valores negociables que suman 15 millones de dólares.

Por medio de una nota firmada por el presidente de RefiPampa, César Castillo, la compañía explicó que «ha dispuesto interrumpir transitoriamente la negociación de los valores negociables», apelando a la imposibilidad de informar que enfrentan, pues la refinería tiene la totalidad de sus cuentas bancarias embargadas por orden de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La entidad es la única refinería de La Pampa, es de propiedad del Grupo Kalpa, pero además cuenta con un 20% de su paquete accionario en manos de la estatal del gobierno pampeano, la firma PamPetrol.

La refinería pampeana llega al mercado de buena parte del país a través de las estaciones de servicio Voy, aunque en ese caso se trata de otro grupo empresario sin vinculación accionaria, pero que sí los tiene como su principal proveedor de combustibles.

La situación financiera de RefiPampa tuvo esta semana un fuerte revés cuando desde ARCA se dispuso un embargo de todas las cuentas bancarias a raíz de tres procesos judiciales que tiene en su contra, uno de los cuales tiene una sentencia en firme equivalente a unos 4,1 millones de dólares.

El viernes la refinadora informó a la CNV un listado de cheques rechazados por 4,6 millones de dólares que indicó buscarán «renegociar» a raíz del embargo bancario, que explicó indicando que «la Sociedad ha recibido una medida de embargo general sobre la totalidad de sus cuentas bancarias, dispuesta por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en el marco de tres procesos judiciales en curso. Uno de dichos procesos cuenta con sentencia firme, cuyo monto asciende a $5.493.344.788,92, mientras que los restantes aún se encuentran en curso».

Deudas por vencer y baja de la calificación

En ese sentido, marcó que «la Sociedad sigue tomando todas las medidas para avanzar con estos asuntos de manera integral, eficiente y efectiva y está comprometida con resolver esta situación a la mayor brevedad posible, haciendo los mejores esfuerzos para que se cumplan las obligaciones asumidas por ella».

Lo concreto es que al golpe del embargo le anteceden una serie de complicaciones que afronta la refinería para saldar los bonos que emitió en 2022 por un total de 15 millones de dólares, de los cuales en septiembre vencen 3,75 millones de dólares y otro monto igual en diciembre.

En julio, la calificadora internacional Moody’s le bajó a RefiPampa su calificación al entender que enfrentará dificultades para rollear la deuda, algo similar a lo que sucede con la Petrolera Aconcagua Energía y que en el caso de la petrolera President Petroleum llevó directamente a su pedido de quiebra la semana pasada.