Los petroleros no son más MPN: Marcelo Rucci firmó este jueves su desafiliación al histórico partido

El secretario general del Petroleros Privados, Marcelo Rucci, firmó este jueves su desafiliación del Movimiento Popular Neuquino junto a otros integrantes de la conducción gremial, entre ellos el secretario adjunto Ernesto Inal, miembros de la comisión directiva y del cuerpo de delegados. La decisión suma una cuota más a la debacle en la que ingresó el partido tras perder la elección provincial a manos de Rolando Figueroa en 2023. También suma incertidumbre sobre el destino de los votos de este sector en las elecciones del 26 de octubre.

«Se terminó una etapa», aseguró Rucci en declaraciones que difundió su prensa, minutos después de firmar su renuncia al histórico partido provincial. «El MPN desapareció, no hubo más convocatorias, no pasó más nada. Nosotros entendemos que es momento de empezar algo nuevo, que represente a los trabajadores como corresponde», agregó.

Rucci viene de crear en la justicia federal el partido de distrito Fuerza Neuquina y Federal, una organización que promete darle a los trabajadores una herramienta propia para participar en política.

La jueza federal Carolina Pandolfi le otorgó el reconocimiento provisorio el 18 de febrero de este año y está aún en trámite de reunir las afiliaciones para conseguir la personería política definitiva. La agrupación ya formalizó sus emblemas que recuperan el puño cerrado característico del gremio petrolero.

«Donde se deciden los destinos de los trabajadores no puede ser que no haya obreros. Por eso tomamos esta iniciativa. No es contra nadie, es a favor de que tengamos representación real», dijo hoy el dirigente, quien remarcó que no tiene intenciones personales de ocupar cargos electivos.

Rucci aseguró que ya hay «muchos compañeros que se han venido a desafiliar de otros partidos» y que están trabajando activamente en la consolidación de Fuerza Neuquina y Federal. Además, confirmó que hubo reuniones con referentes de Río Negro y La Pampa, dos provincias que serán parte del armado federal del espacio político.

Marcelo Rucci, afuera del MPN y de la Azul y Blanca

El dirigente petrolero confirmó que Fuerza Neuquina y Federal no participará en las próximas elecciones legislativas, sino que el nuevo espacio buscará intervenir en el escenario electoral de cara a 2027.

Rucci integraba la agrupación interna Azul y Blanca dentro del MPN, línea que históricamente se referenció con Guillermo Pereyra, su antecesor por décadas en el gremio petrolero, quien murió en 2024.

Ese sector disputó internas con la lista Azul de Jorge Sapag y Omar Gutiérrez, tanto para cargos electivos como los partidarios, pero siempre dentro del MPN.

En uno de sus últimos movimientos políticos, la Azul y Blanca había sellado su apoyo al gobierno de Rolando Figueroa con un acto en Rincón de los Sauces, en marzo pasado. Sin embargo, este último movimiento suma incertidumbre en el mapa político de octubre por el rumbo que podrían tomar estos votos en el cuarto oscuro.