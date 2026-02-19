Santa Cruz no frena su exploración minera: comenzó la perforación del proyecto Cerro Bayo

El proyecto Cerro Bayo inició su primera campaña de perforación con el objetivo de confirmar estructuras mineralizadas y definir nuevos sectores prioritarios de exploración.

Dentro del histórico distrito minero del Macizo del Deseado, el proyecto Cerro Bayo avanza hacia una nueva etapa exploratoria con el inicio de trabajos de perforación orientados a profundizar el conocimiento geológico del área.

Las tareas son ejecutadas por Daura Gold Corp., que actúa como socio operador del proyecto ubicado en la provincia de Santa Cruz, mientras que Latin Metals Inc. mantiene la titularidad del activo. La compañía informó que el programa se enmarca en un acuerdo de opción que habilita al operador a avanzar hacia una participación de hasta el 80 %, con financiamiento íntegro de la campaña.

El plan inicial contempla una serie de perforaciones diamantinas destinadas a evaluar objetivos definidos mediante la reinterpretación de información histórica y la incorporación de estudios geofísicos recientes. En total, se proyecta la ejecución de 22 barrenos con un desarrollo acumulado cercano a los 1.500 metros.

Distribución de objetivos

Los trabajos exploratorios se concentran en dos sectores principales del proyecto. En el área norte se identificaron blancos asociados a anomalías detectadas por polarización inducida, de los cuales un subconjunto será testeado en la etapa inicial. Por su parte, el sector sur reúne objetivos donde la coincidencia entre señales geofísicas y geoquímicas superficiales sugiere la presencia de sistemas epitermales de baja sulfuración con potencial de mineralización en oro y plata.

Esta primera campaña tiene como meta verificar la continuidad de las estructuras mineralizadas en profundidad, definir su orientación y priorizar zonas de interés para fases posteriores de exploración.

Desde Latin Metals, su presidente y director ejecutivo, Keith Henderson, indicó que el inicio de la perforación representa un paso relevante dentro del esquema de asociaciones estratégicas que la compañía utiliza para desarrollar prospectos, permitiendo avanzar en la exploración sin requerir financiamiento directo adicional.

El proyecto Cerro Bayo se inserta en un cinturón geológico reconocido por su productividad en metales preciosos, donde desde la década de 1990 se registraron descubrimientos significativos de plata y oro de alta ley. En ese contexto, el nuevo programa busca generar información clave que permita dimensionar el potencial del activo y orientar futuras campañas exploratorias.