Proyecto Luna Roja: avanzan con una nueva etapa de perforación de oro y plata en Santa Cruz

El proyecto Luna Roja, ubicado en el Macizo del Deseado, inicia su primera campaña de perforación para evaluar el potencial de oro y plata en profundidad. Foto gentileza.

La empresa canadiense Lunex Metals, junto a su socia Magna Terra Minerals Inc, lanzó un programa de perforación en el proyecto de oro y plata Luna Roja, situado en la provincia de Santa Cruz, uno de los principales distritos metalíferos del país. La campaña marca el inicio de una nueva etapa de exploración avanzada tras los resultados positivos obtenidos en trabajos de superficie.

El programa contempla más de 3.000 metros de perforación diamantina, orientados a probar objetivos geológicos previamente definidos a partir de muestreos, cartografía geológica y estudios geofísicos. Según informó la compañía, los sondajes buscarán confirmar la continuidad en profundidad de las estructuras mineralizadas identificadas en superficie.

El proyecto Luna Roja se localiza dentro del Macizo del Deseado, una región reconocida internacionalmente por albergar depósitos de oro y plata de alta ley. Este corredor geológico concentra algunas de las operaciones mineras más importantes de Argentina y continúa siendo foco de nuevas campañas exploratorias.

Previo al inicio de la perforación, el equipo técnico llevó adelante extensos trabajos de campo que incluyeron muestreo de rocas, análisis geoquímicos y relevamientos magnéticos. Estos estudios permitieron delinear zonas con anomalías significativas de oro y plata, consideradas prioritarias para la actual fase de exploración.

Lunex Metals adquirió la opción sobre el proyecto Luna Roja a la empresa Magna Terra Minerals, como parte de su estrategia de crecimiento en América Latina. El área del proyecto abarca aproximadamente 10.000 hectáreas, distribuidas en varias licencias de exploración, lo que brinda potencial para futuras ampliaciones del programa.

Desde el punto de vista operativo, el proyecto cuenta con accesos terrestres durante todo el año, lo que facilita el desarrollo de las tareas de exploración. La cercanía a localidades de la zona norte santacruceña permite una logística eficiente para el traslado de personal, equipos y suministros.

El inicio del programa de perforación representa un hito clave para Luna Roja, ya que permitirá obtener información geológica detallada y evaluar el potencial económico del yacimiento. Los resultados de esta campaña serán determinantes para definir los próximos pasos del proyecto y su eventual avance hacia etapas más avanzadas de desarrollo.