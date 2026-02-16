Santa Cruz consolida su alianza estratégica con Canadá para impulsar al sector minero

El trabajo en conjunto busca profundizar la cooperación bilateral y promover nuevas inversiones en el país. Foto Gobierno de Santa Cruz.

El ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, junto al presidente de FOMICRUZ S.E., Fernando Baños, encabezaron un encuentro clave con el embajador de Canadá en Argentina, Stewart Wheeler. La reunión, desarrollada en el Salón de los Escudos de la Casa de Gobierno, tuvo como eje central la consolidación de Santa Cruz como un destino atractivo para el capital extranjero y la minería responsable.

El ministro Jaime Álvarez y el embajador Stewart Wheeler analizaron el panorama del sector de cara a la feria minera más grande del mundo en Toronto.

Durante el intercambio, las autoridades destacaron el rol fundamental de las empresas canadienses que ya operan en la provincia, subrayando su impacto positivo en la generación de empleo genuino y el crecimiento productivo regional.

Rumbo a la PDAC en Toronto

El encuentro también sirvió para repasar los resultados de las gestiones previas realizadas con directivos de la Bolsa de Valores de Toronto (TSX). En este sentido, se ratificó la participación de la provincia en la convención PDAC (Prospectors & Developers Association of Canada) el evento minero más importante del mundo, que se llevará a cabo del 1 al 4 de marzo en Canadá.

La PDAC es considerada la «cumbre mundial de la minería», atrayendo anualmente a más de 30.000 asistentes de 130 países, incluyendo 1.100 expositores y miles de inversores. Para Santa Cruz, este evento es fundamental para:

Mantener el flujo de inversión para exploración a través de la Bolsa de Valores de Toronto (TSX), donde cotizan las principales operadoras. Presentar el marco institucional: Destacar la seguridad jurídica y el rol de FOMICRUZ como socio estratégico en proyectos público-privados.

Promover minerales críticos: En línea con la transición energética global, la provincia busca atraer interés no solo en oro y plata, sino también en el potencial de otros recursos.

Tras el encuentro, ambas partes coincidieron en que la cooperación institucional es el camino para garantizar inversiones sostenibles que beneficien tanto a los inversores como a la comunidad santacruceña a largo plazo.

Durante el encuentro, se puso en valor la fuerte presencia de capitales de ese país que ya motorizan la economía provincial. Empresas canadienses como Pan American Silver (operadora de Cerro Negro) y Patagonia Gold, entre otras, son actores centrales en el Macizo del Deseado.

Recientemente, el sector ha mostrado un dinamismo renovado con operaciones como la de la empresa Astra Exploration, que adquirió el proyecto de oro y plata «Manchuria» (anteriormente vinculado a operadoras como Barrick Gold), reafirmando que el territorio santacruceño sigue siendo prioridad para los inversores de América del Norte debido a su alta ley mineral y su potencial geológico.